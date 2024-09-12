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花蓮新增4處測速照相、科技執法 11月正式啟用

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮縣警察局將在花蓮市、吉安鄉增加4處違規照相科技執法設備，圖為花蓮市南濱路與和平路口的科技執法。圖／花蓮縣警局提供
花蓮縣警察局將在花蓮市、吉安鄉增加4處違規照相科技執法設備，圖為花蓮市南濱路與和平路口的科技執法。圖／花蓮縣警局提供

花蓮縣警察局將在花蓮市、吉安鄉增加4處違規照相科技執法設備，地點位於花蓮市南濱路與和平路口、中山路與建中街口、中山路與商校街口及吉安鄉南濱路一段與南海二街口等4處，將於11月1日啟用。花蓮合計將有10處多功能、6處違停、4處禁行、10處區間平均速率科技執法、36處固定測速桿及闖紅燈，共66處違規取締。

縣警局指出，在南濱路上的花蓮市太平洋公園，常舉辦假日市集或藝文表演活動，吸引眾多民眾前往，但南濱路與和平路口，去年因機車未依規定兩段式左轉，發生死亡車禍，還有汽車闖紅燈造成7人嚴重受傷的交通事故。因此在該路口建置不停讓行人、闖紅燈及機車未依規定兩段式左轉等3項科技執法設備。

而南濱路路線筆直，用路人容易超速，警方在南濱路一段與南海二街口南向，設置雷達測速照相設備，限速為時速50公里，以保障用路人安全。

另花蓮市中山路為主要道路，往來車流量大，而花蓮高商門口在中山路上，交通尖峰時段常有民眾及學生通行商校街及建中街口，為保障行人交通安全，警方分別在中山路與建中街、中山路與商校街口建置路口不停讓行人科技執法設備，提醒駕駛人遵守交通規則。

縣警局指出，交通取締以路口不停讓行人、闖紅燈、機車未依規定兩段式左轉、違規超速等為重點，並擇定交通事故好發路段、遊客眾多的觀光景點及學校周邊道路，設置路口多功能交通違規科技執法，新建科技執法設備已於7月30日驗收完成。

縣警局長王旭昌表示，建置科技執法設備以防制交通違規肇事、改善行車秩序為目的，非取締為主，希望能導正駕駛人違規行為，提醒民眾開車上路多一些耐心，遵守用路規則，停讓行人優先通行，達到「尊重路權，你我安全」目標。

花蓮警方在南濱路一段與南海二街口南向設置雷達測速照相設備，限速為時速50公里。圖／花蓮縣警局提供
花蓮警方在南濱路一段與南海二街口南向設置雷達測速照相設備，限速為時速50公里。圖／花蓮縣警局提供
花蓮市中山路為主要道路，為保障行人交通安全，警方在中山路與建中街、中山路與商校街口建置路口不停讓行人科技執法設備。圖／花蓮縣警局提供
花蓮市中山路為主要道路，為保障行人交通安全，警方在中山路與建中街、中山路與商校街口建置路口不停讓行人科技執法設備。圖／花蓮縣警局提供

科技執法 花蓮

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