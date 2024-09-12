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打造「純電車城市」 台東充電樁將超前部署、目標千處

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
台東縣目前統計機關及民間充電樁共101處，環保局預計設置目標達千處，朝「純電車城市」邁進。記者尤聰光／攝影
台東縣目前統計機關及民間充電樁共101處，環保局預計設置目標達千處，朝「純電車城市」邁進。記者尤聰光／攝影

響應政府綠能政策及2030公務車全面電車的目標，台東環保局超前部署，將辦理2場次電動車充電樁說明會，期望透過跨界合作，在縣境內廣設充電樁，解除無電可充的焦慮，預計目標達千處，朝「純電車城市」邁進。

環保局空氣噪音防制科長李菊芬指出，今年局內編列400萬元經費，加上花東基金400萬元，合計800萬元補助鄉鎮機關及民間業者申請設置充電樁；未來，會持續編列預算及爭取經費提供補助，逐步擴張充電服務網絡範圍。

台東縣面積3515平方公里，目前統計機關及民間充電樁共101處，換算比例略顯不足，面對電動車普及化，加上政府公務車未來將全面電車，為此，環保局超前部署，規畫辦理電動車充電樁說明會，廣邀機關及民間單位參加。

電動車充電樁說明會共辦理2場次，分別在9月23日第一場次及10月24日第二場次，邀請對象包括一般民眾、大樓管委會、社區團體代表、機關、停車場、飯店民宿等業者代表參與，並分享設置規範及用電安全等相關資訊。

李菊芬表示，台東以觀光及友善產業環境發展為主，推動節能減碳的慢經濟核心，是非常適合電動化的交通，若充電樁設施愈多愈普及，就不需要擔心無法充電的窘境，「純電車城市」的目標指日可待。

據了解，過去4年台東共計汰換更新20座鍋爐，同時積極推動多項移動汙染源改善措施，包括老舊車輛汙染改善及汰除、畫設空氣品質維護區等，推動3輛市區電動公車上路。目前消防局今年爭取經費，計畫在廳舍興建充電樁，提供未來服勤的電動勤務車輛，環保局公務車及垃圾車也逐步汰換純電車。

響應政府綠能政策及2030公務車全面電車的目標，台東縣環保局超前部署，將辦理2場次電動車充電樁說明會，期望透過跨界合作，在縣境內廣設充電樁，解除無電可充的焦慮。記者尤聰光／攝影
響應政府綠能政策及2030公務車全面電車的目標，台東縣環保局超前部署，將辦理2場次電動車充電樁說明會，期望透過跨界合作，在縣境內廣設充電樁，解除無電可充的焦慮。記者尤聰光／攝影

充電樁 台東 環保局 電動車

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