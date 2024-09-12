讓世界看到台灣 花蓮茶農綠茶大賽、英國美食賞屢獲獎

在日本舉行的「2024世界綠茶大賽」昨天公布成績，花蓮3位茶農站上國際頒獎台，瑞穗鄉謝茗遠以「清風蜜香綠茶」獲最高金賞殊榮，富里鄉姊弟檔林淑慧、林俊傑，分別以「春和白茶」及「群星茶會」榮獲金賞獎，其中林俊傑還連續兩年在英國美食大賞獲獎，去年奪三星獎，今年獲最高榮耀金叉獎，展現花蓮茶農的精湛功力。

「2024世界綠茶大賽」上月21、22日在日本靜岡縣的富士國茶城博物館舉行，有日本、台灣等7國、186款茶葉產品參賽，選出20項最高金賞獎、36項金賞獎、1項包裝大獎，昨天公布成績。

謝茗遠說，獲得最高金賞獎，是對自家茶葉品質的最高肯定；林淑慧與林俊傑是姊弟，受到父親種茶的影響，林淑慧留日返台後，也投身茶師行業，在父親過世後承接茶園，她與弟弟都遵循父親理念，以友善環境的方式管理茶園，這幾年在國際賽事中屢獲佳績。

林俊傑去年在有「美食奧斯卡」之稱的「英國美食大賞Great Taste Awards」得到三星獎，今年再上一層樓，以「綠蜒蜜香紅茶（花果香）」及「綠蜒蜜香紅茶（花香）兩件作品取得兩個三星獎，還榮獲三星獎評選出的金叉獎，連續兩年讓世界看到花蓮茶農頂級的製茶功力。

今年在英國美食大賞脫穎而出的還有玉里鎮赤科山露予莊園的陳期泓，他同樣是連續兩年獲獎，今年以「夏豔蜜香紅茶」獲得三星獎，另2件作品各獲二星獎，他說，很開心讓費心製作的好茶被世界看見；富里鄉六十石山的劉芳助及蕭文龍2人分獲二星及一星獎項。