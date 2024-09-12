花蓮縱谷客韻季一路辦到11月 周末客家表演瑞穗先登場

花蓮客家人約11萬人，縣府積極推動各項客家文化活動，客家事務處舉辦縱谷客韻季系列活動，9月起一路到11月，其中14日「擂動鳴心客家鼓」率先在瑞穗鄉瑞美運動公園登場，邀請許多藝文團隊，有鼓藝、舞蹈、客家八音及客家歌手等演出，鼓勵年輕一代參與客家文化活動，也吸引遊客到花蓮觀光。

客家事務處處長潘乾鑑表示，顧及觀光平衡發展，縱谷客韻季系列活動安排縣內6個鄉鎮市各辦理1場次活動，透過各種方式讓更多人看見花蓮獨特魅力，恢復對花蓮觀光的信心，也為當地各產業帶來經濟效益。

潘乾鑑指出，14日活動場地瑞美運動公園，為客庄環境營造禾埕專案計畫，有更好的場地可以運用，未來縣府也會持續推動客家軟硬體的優化，歡迎各位鄉親參與活動，感受瑞穗鄉的熱情與魅力。

「擂動鳴心客家鼓」邀請榮獲2024鼓王爭霸戰學生組特優的富源國中鼓隊、年輕客家美聲歌手趙德武、以傳承台灣原住民族樂舞文化為本的力美文化藝術團、在地客家歌手陳修峰、余美子，還有傳遞客家文化的花蓮縣客屬會瑞穗分會八音班、舞蹈班，表演內容豐富精彩。

縣長徐榛蔚非常重視客家文化傳承，積極推動各項客家文化活動，提升客家文化的影響力；同時縣府持續推動永續旅遊及優化觀光活動，盼能透過本系列活動帶動客庄產業經濟，並透過優質的表演活動振奮人心。

縱谷客韻季系列活動詳細內容，可上臉書搜尋「縱谷客韻季」粉絲專頁（https://reurl.cc/8X6QKy），或撥電話03-8527843轉分機122陳先生洽詢。