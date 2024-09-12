快訊

台南麻豆監理站女代辦員換車牌遭輾斃 身分竟是料理網紅…兒哀痛發文證實

韓職／不滿李珠珢可能來台發展 韓球迷：台灣是小偷

金融時報：狙殺賓拉登的「海豹六隊」秘訓年餘 為解放軍侵台做準備

聽新聞
0:00 / 0:00

花蓮縱谷客韻季一路辦到11月 周末客家表演瑞穗先登場

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮縣府客家事務處舉辦縱谷客韻季系列活動，邀請許多藝文表演團隊與歌手。圖為客家歌手趙德武演唱資料照片。圖／花蓮縣政府提供
花蓮縣府客家事務處舉辦縱谷客韻季系列活動，邀請許多藝文表演團隊與歌手。圖為客家歌手趙德武演唱資料照片。圖／花蓮縣政府提供

花蓮客家人約11萬人，縣府積極推動各項客家文化活動，客家事務處舉辦縱谷客韻季系列活動，9月起一路到11月，其中14日「擂動鳴心客家鼓」率先在瑞穗鄉瑞美運動公園登場，邀請許多藝文團隊，有鼓藝、舞蹈、客家八音及客家歌手等演出，鼓勵年輕一代參與客家文化活動，也吸引遊客到花蓮觀光。

客家事務處處長潘乾鑑表示，顧及觀光平衡發展，縱谷客韻季系列活動安排縣內6個鄉鎮市各辦理1場次活動，透過各種方式讓更多人看見花蓮獨特魅力，恢復對花蓮觀光的信心，也為當地各產業帶來經濟效益。

潘乾鑑指出，14日活動場地瑞美運動公園，為客庄環境營造禾埕專案計畫，有更好的場地可以運用，未來縣府也會持續推動客家軟硬體的優化，歡迎各位鄉親參與活動，感受瑞穗鄉的熱情與魅力。

「擂動鳴心客家鼓」邀請榮獲2024鼓王爭霸戰學生組特優的富源國中鼓隊、年輕客家美聲歌手趙德武、以傳承台灣原住民族樂舞文化為本的力美文化藝術團、在地客家歌手陳修峰、余美子，還有傳遞客家文化的花蓮縣客屬會瑞穗分會八音班、舞蹈班，表演內容豐富精彩。

縣長徐榛蔚非常重視客家文化傳承，積極推動各項客家文化活動，提升客家文化的影響力；同時縣府持續推動永續旅遊及優化觀光活動，盼能透過本系列活動帶動客庄產業經濟，並透過優質的表演活動振奮人心。

縱谷客韻季系列活動詳細內容，可上臉書搜尋「縱谷客韻季」粉絲專頁（https://reurl.cc/8X6QKy），或撥電話03-8527843轉分機122陳先生洽詢。

花蓮縣府客家事務處舉辦縱谷客韻季系列活動，14日「擂動鳴心客家鼓」率先在瑞穗鄉瑞美運動公園登場。圖為富源國中鼓隊之前的精彩表演。圖／花蓮縣政府提供
花蓮縣府客家事務處舉辦縱谷客韻季系列活動，14日「擂動鳴心客家鼓」率先在瑞穗鄉瑞美運動公園登場。圖為富源國中鼓隊之前的精彩表演。圖／花蓮縣政府提供

客家文化 花蓮

延伸閱讀

致敬賴碧霞 歌手龔德溫馨演出博好彩

最大震度3級！花蓮晚間發生規模4.8地震 15縣市有感

花蓮國中小校舍每年耐震檢視 5校舍陸續補強完工

五月天公益演唱會 花蓮國旅自由行擬配合加碼補助

相關新聞

拉抬梅花湖人氣 宜蘭冬山鄉13公尺大月亮展出到10月底

中秋佳節即將來臨，宜蘭冬山鄉公所每年舉辦中秋賞月活動，打造1尊大型月亮供遊客拍照打卡，過去都放在冬山車站，今年考量重要景...

讓世界看到台灣 花蓮茶農綠茶大賽、英國美食賞屢獲獎

在日本舉行的「2024世界綠茶大賽」昨天公布成績，花蓮3位茶農站上國際頒獎台，瑞穗鄉謝茗遠以「清風蜜香綠茶」獲最高金賞殊...

花蓮縱谷客韻季一路辦到11月 周末客家表演瑞穗先登場

花蓮客家人約11萬人，縣府積極推動各項客家文化活動，客家事務處舉辦縱谷客韻季系列活動，9月起一路到11月，其中14日「擂...

綠控多標案「謝友友」 基市府：老調重彈

基隆市議會民進黨團昨開「謝友友市府標案蜘蛛網」記者會，指控謝國樑上任近2年，市府標案爭議不斷，多個標案與謝有直接或間接關...

柯志恩走訪基隆有愛店家 肯定謝國樑是貼心的好市長

國民黨立法委員柯志恩今晚到基隆市，跟著基隆市長謝國樑走訪「有愛店家」。謝國樑面臨罷免案考驗，柯志恩說，光看謝上任後推動的...

台東「藍海生活節」活水湖夢幻水舞 今晚搶先曝光！

台東「藍海生活節」重磅回歸，9月13日正式在森林公園活水湖舉行，今晚縣府月空下測試，吸引不少民眾置板凳搶先欣賞，直呼「真...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。