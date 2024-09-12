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拉抬梅花湖人氣 宜蘭冬山鄉13公尺大月亮展出到10月底

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭即時報導
宜蘭縣冬山鄉梅花湖畔從今天起到10月31日，每天晚上5時半到9時將有大型月亮造景亮起。記者陳敬丰／攝影
宜蘭縣冬山鄉梅花湖畔從今天起到10月31日，每天晚上5時半到9時將有大型月亮造景亮起。記者陳敬丰／攝影

中秋佳節即將來臨，宜蘭冬山鄉公所每年舉辦中秋賞月活動，打造1尊大型月亮供遊客拍照打卡，過去都放在冬山車站，今年考量重要景點梅花湖旅遊人次不如以往，特地移師湖畔，從今天展出到10月31日，每晚5時半到9時亮燈，盼帶動湖區人氣。

梅花湖位於冬山鄉得安村，面積20公頃，因形狀宛如5瓣梅花，1964年故總統蔣經國更名為梅花湖；梅花湖三面環山，環湖步道長4公里，也有業者經營船舶遊湖，過去曾經是縣內最熱門的景點，每年旅次超過百萬人，近年人氣下降，2022年排名縣內第5，全年人次21.9萬人。

鄉公所指出，為了拉抬梅花湖的人潮，特別將過去4年都在冬山車站展出的超大型月亮，移到梅花湖風景區入口；去年大月亮1個半月就迎來8、9萬人次，今年放到景區，有望吸引更多民眾到訪，湖面上的月亮造景和天上的月亮相映成趣，加上湖中的月亮倒影，是絕佳的打卡景點。

這尊名為「月亮什麼冬冬」的大月亮高13公尺，去年花費約20萬元打造，今年沿用，亮燈時間為下午5時半到晚上9時，若後續民眾反應時間不夠，可調整延長；今年也推出抽獎活動，民眾追蹤「幸福冬山」臉書粉專，按讚分享貼文標註好友，有機會抽到AirPods、月球夜燈或月亮圓扇。

冬山鄉長林峻輔表示，「月亮什麼冬冬」不僅推廣在地風情，也是藝術與自然的結合；民眾白天可以來冬山河舊河道遊河，到梅花湖附近的大進、中山休閒農業區吃水果和山產，夜間在梅花湖的大小月亮照耀下賞月遊湖，晚上選擇附近民宿，冬山鄉擁有全縣最多的合法民宿，一定能提供優質住宿。

地方人士指出，梅花湖過去人氣旺盛，近幾年縣內其他景點竄起，不少遊客被清水地熱吸走，尤其礁溪鄉的龍潭湖崛起是一大對手。龍潭湖腹地較大，開發空間多，最近也在興建遊客中心；梅花湖占地雖不小，附近多是私人土地，較難利用，只能藉由各種活動盡量拉吸引人潮。

月亮造景高13公尺，位於梅花湖風景區入口，夜間燈亮後與天上的月亮一起照耀湖畔。記者陳敬丰／攝影
月亮造景高13公尺，位於梅花湖風景區入口，夜間燈亮後與天上的月亮一起照耀湖畔。記者陳敬丰／攝影
湖面上的月亮造景和天上的月亮相映成趣，加上湖中的月亮倒影，是絕佳的打卡景點。記者陳敬丰／攝影
湖面上的月亮造景和天上的月亮相映成趣，加上湖中的月亮倒影，是絕佳的打卡景點。記者陳敬丰／攝影
冬山鄉公所舉辦中秋賞月活動邁入第5年，今年將大型月亮移師梅花湖畔，盼帶動近年下滑的湖區人潮。記者陳敬丰／攝影
冬山鄉公所舉辦中秋賞月活動邁入第5年，今年將大型月亮移師梅花湖畔，盼帶動近年下滑的湖區人潮。記者陳敬丰／攝影

景點 梅花湖 龍潭湖

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