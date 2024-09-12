林保署偕族人傳承山林智慧 「山上的布農學校」獲獎

由林業及自然保育署台東分署與內本鹿人文工作室攜手編撰的「山上的布農學校」一書，獲文化部金鼎獎；台東分署表示，書內容記載布農族如何依賴並傳承祖先山林智慧。

農業部林業及自然保育署台東分署長吳昌祐及內本鹿人文工作室老師柯俊雄11日北上，接受文化部頒發獎座。

台東分署今天發布新聞稿表示，台東分署能與延平鄉布農族部落族人合作，將布農族人珍貴山林智慧，以出版品形式保存，進而結合推廣教育方式讓國人深入瞭解及認識布農山林文化及智慧，也展現公部門攜手部落社群合作守護自然資源與傳承文化的共識與決心。

台東分署表示，「山上的布農學校」內容深入介紹了布農族如何依賴祖先傳承的山林智慧，與自然共存的生活方式，同時也能體現族人們永續運用森林生態資源的智識。

內本鹿人文工作室成員以在地部落視角，將珍貴口述歷史轉化為文字，讓外界得以感受布農族與大自然之間深厚情感，這不僅是一本關於文化與知識的圖文紀錄，更是公部門與在地部落族人們共同努力保存布農族文化精髓，以及攜手合作從事森林資源保育的具體展現。

根據新聞稿，金鼎獎評審團在講評中更特別指出「山上的布農學校」記錄了台東布農族人如何在日治時期被強迫遷徙後，歷經艱辛終於找回家園的動人歷程；同時，這本書也代表了政府在推動原住民族土地轉型正義方面，邁出重要一步。