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綠控多標案「謝友友」 基市府：老調重彈

聯合報／ 記者游明煌／基隆報導
民進黨基隆市議會黨團昨天召開「謝友友市府標案蜘蛛網」記者會，指控市長謝國樑，市府回應老調重彈無意義。記者游明煌／攝影
民進黨基隆市議會黨團昨天召開「謝友友市府標案蜘蛛網」記者會，指控市長謝國樑，市府回應老調重彈無意義。記者游明煌／攝影

基隆市議會民進黨團昨開「謝友友市府標案蜘蛛網」記者會，指控謝國樑上任近2年，市府標案爭議不斷，多個標案與謝有直接或間接關係，從東岸商場簽給微風集團30年，到電動機車專案、室內兒童樂園等都是如此；他們質疑用政府標案做為政治籌碼，要求應對外說清楚。基隆市府回應，老調重彈沒有意義。

民進黨團總召張之豪議員表示，基隆市政府大小標案爭議不斷，多個標案都與謝國樑有直接或間接關係，如同蜘蛛網一般，謝國樑最大的問題之一就是公私不分。公家的財產、資源、標案，為數眾多而且多交給「謝友友」，黨團曾經在議會質詢，但是謝市長都沒有正面回應。

市議員鄭文婷說，許多的標案都隱藏謝友友影子，而且委外的契約一簽就是30年，讓民眾擔心委外廠商如果無法持續精進，將會造成城市倒退。

市議員張顥瀚指出，身為市長應迴避任何圖利的可能，但直到如今謝國樑深陷罷免政治風暴時，仍用標案做為政治談判的籌碼，黨團將針對有疑義的標案，逐一向市民揭露。

基隆市政府發言人呂謦煒表示，民進黨團前天不是才說沒有介入罷免，如今具名看板都發出來，這不就是介入選舉投票的最佳案例嗎？昨天所說都是老調重彈，實無意義。

基隆 謝國樑 議員

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