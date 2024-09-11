柯志恩走訪基隆有愛店家 肯定謝國樑是貼心的好市長

國民黨立法委員柯志恩今晚到基隆市，跟著基隆市長謝國樑走訪「有愛店家」。謝國樑面臨罷免案考驗，柯志恩說，光看謝上任後推動的每一個貼心政策，就足以說服基隆人，這是一個非常棒的市長，大家共同來挺謝國樑。

發動罷免謝國樑的人士組成「山海公民拆樑行動」，號召民眾連署罷免成案，中選會宣告10月13日投票。藍營全力「固樑」，國民黨要員、立委和縣市長相繼來基隆挺謝。罷免團也持續串連，指責謝施政的缺失，希望民眾投票「拆樑」。

柯志恩今晚到基隆，與謝國樑走訪文明眼鏡行、鉅耀科技和習慣這家Café，業者響應謝國樑有愛城市的號召，打造出入無障礙環境，改善店內動線，提供高齡友善廁所、語音菜單、電梯視障引導設施，提供身心障礙和長者等民眾更貼心的服務。

謝國樑說，因為基隆和高雄的英文都是K開頭，2022年縣市長選舉的時候，他和柯志恩組成KK連線緊密合作。柯長期在高雄深入耕耘，深獲高雄民眾支持跟喜愛。希望未來再組KK連線，在下一次的選舉都爭取勝選，好好建設兩個城市。

謝國樑表示，他要打造基隆成為有愛城市，上任後由社會處長楊玉欣推動一系列無障礙相關政策。今天邀請柯志恩走訪有愛店家，請她給市府一些意見，如何讓有愛店家做得更好。

友善行人也是謝國樑上任後力推的政策，今年第4季會推動新的宣導政策。謝說，第1階段是車輛禮讓行人，第2階段是行人也要守交通規則，希望讓基隆朝車禍相關數據最低的縣市邁進。

謝國樑表示，潮境公園AR恐龍現在是非常熱門的觀光景點，今早他召開AR恐龍協調會議，把很多細節都討論好。基隆現在幾乎每個月都有新的活動、新的觀光內容，未來會繼續努力，把市政做好。

柯志恩說，謝國樑的確在身心障礙服務著力非常的多，並和有愛店家共同努力，透過更機智的方法，為弱勢者營造更友善的環境。