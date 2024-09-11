花蓮縣府推旅行社獎勵金額無上限 觀光署擬加碼補助

為協助地方觀光業復甦，花蓮縣旅行商業同業公會向觀光署、花蓮縣政府爭取補助，今天舉辦旅行業暨觀光產業商圈媒合會。花蓮縣長徐榛蔚宣布永續遊花蓮獎勵措施三大利多，包括提高旅行社獎勵金額，取消金額上限等。觀光署長周永暉說，研議五月天演唱會前後3天加碼500元補助，讓遊客留下來旅遊。

「2024全台旅行業暨觀光產業商圈媒合會」今天一連舉辦兩天。這次共有來自全台各地300多位旅行社業者，包括花蓮縣旅館及民宿、伴手禮、旅遊及休閒等觀光相關產業設攤推廣行銷。

徐榛蔚指出，即日起除取消旅行社補助申請金額上限外，提高每團獎勵金額，9月、10月及11月帶團至花蓮，皆可申請每晚1.5萬元、每團最多申請3晚共4.5萬元，還可再同時申請觀光署團遊補助。另新增帶團總人數競賽，總獎金200萬元，總人數第1名的旅行社提供50萬元、第2名30萬元、第4至13名10萬元，鼓勵旅行社組團來花蓮旅遊。

針對國旅補助加碼，觀光署長周永暉說，預撥給縣府2億元預算，早點讓業者領到錢；五月天演唱會的部分，研議前後3天加碼，希望旅客能留下來玩，會以專案方式進行，等於自由行再多住一晚補助1500元，目前還有作業程序，只要準備好就會公布，而補助也會研議從11月底延到12月底。

縣府觀光處長余明勲說，如何讓活動效應可以延續是工作重點，要像「五月天」的團名一樣，五個月花蓮都是旅遊天，推出的獎勵措施就是希望大家一來再來，要達成這個目標，需要不斷信心喊話，短期要讓遊客恢復信心，短期救急振興，長期把花蓮永續觀光做好，大型活動就像是大餐，有它的必要性，不過「小吃」也很重要，一些亮點要出來，成為吸引遊客的誘因。

余明勲指出，媒合會不但有花蓮在地業者，還有各縣市商業公會理事長、品保協會，能力與資源都很多，把優惠好康帶回去。花蓮不是只有太魯閣，還有其他景點都是「寶石」，透過規畫把寶石變「鑽石」，花蓮在地資產要被看見發現。