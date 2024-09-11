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五月天公益演唱會 花蓮國旅自由行擬配合加碼補助

中央社／ 花蓮縣11日電
五月天領軍的「2024 Just Love It！一路向東」演唱會花蓮站，將於11月2、3日登場。圖／相信音樂提供
五月天領軍的「2024 Just Love It！一路向東」演唱會花蓮站，將於11月2、3日登場。圖／相信音樂提供

花蓮觀光因地震、颱風等天災衝擊，中央推國旅自由行等振興補助，觀光署長周永暉今天指出，正在研議國旅補助延後至12月底、五月天公益演唱會前後3天加碼新台幣500元措施。

觀光署為鼓勵遊客重遊花蓮，今天邀集全國各縣市觀光相關協會人員到花蓮參加媒合會，由在地業者擺攤介紹遊程。

周永暉會後接受媒體聯訪指出，自9月起跑的「重遊花蓮、一來再來」方案，民眾每月入住花蓮縣旅館或民宿，每房每晚最高可折抵1000元，原活動只到11月底，將研議延後至12月底。

配合11月2、3日五月天一路向東公益演唱會，周永暉說，目前正在研議演唱會前後3天加碼活動，除了原有1000元補助，還會加碼500元，希望遊客留下來旅遊。

為延續大型活動觀光效益，花蓮縣府觀光處長余明勲也宣布補助，他說，縣府推出的旅行社獎勵方案，每團20人以上住宿花蓮每晚最高補助1萬5000元，每團最多補助3晚，即日起取消每家旅行社40萬元上限。

余明勲說，不只取消上限，還增加帶團總人數競賽，統計至11月30日，帶團人數最高的旅行社，第一名可領50萬元加碼金，總人數須達500人以上。

余明勲說，「只要火車通，就沒有不安全的問題」，花蓮不是只有太魯閣國家公園，其他景點無論交通、環境都很安全，希望透過媒合會提升業者對花蓮旅遊的信心，加上優惠補助的誘因，振興花蓮觀光市場。

花蓮縣旅行商業同業公會理事長謝東穎說，什麼補助都好，路一定要通，花蓮觀光仰賴鐵路、公路，解決道路通暢問題，花蓮一定會更好。

五月天 周永暉 旅行社 花蓮

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