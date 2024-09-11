花蓮文旦重「登陸」遭總統指分化台灣 柚農憂染政治味

花蓮文旦柚近年出現生產過剩情況，中國大陸在中秋節前宣布恢復進口，預估至少600公噸「登陸」，卻遭總統賴清德指特殊化經貿往來「分化台灣」。花蓮縣政府表示，除了協助柚農改善作業流程爭取到重啟輸陸，這幾年多管齊下解決文旦柚產銷問題，好不容易今年賣光，幫助農友不應該分顏色；農友憂心，總統一席話會讓文旦柚染上政治味。

身兼民進黨主席的賴清德總統今天在民進黨中常會表示，近期中國恢復台灣文旦輸入，但只有特定縣市的文旦被列入輸入清單，且中方並沒有透過兩岸合作的檢疫平台，和台灣磋商及告知檢疫科學條件等規範。對於兩岸對等、尊嚴的互動都非常歡迎，更樂見兩岸進行交流往來，但中國利用特殊化經貿往來，作為分化台灣的工具，反而不利建立台海往來互信，以及促進區域穩定繁榮。

對於被指「特定縣市文旦被列入輸入清單」，花蓮縣政府農業處長陳淑雯說，文旦柚是花蓮大宗產農產，銷路穩定與否攸關到農友生計，縣府到全台辦理多場促銷活動、媒合企業購買，也認為有必要輔導柚農改善相關作業流程。經向台東縣府取經，參考鳳梨釋迦輸陸模式，與宜蘭大學合作辦理集貨整改研究計畫，在中斷2年後爭取到文旦柚在符合檢疫規範下開放輸陸，今年不只賣得好，價格也比往年高，每台斤至少多出5到10元。

陳淑雯表示，花蓮文旦柚出口中國大陸比率是全台各產區之冠，相較其他外銷市場，對岸飲食習慣相近、人口多，且海運3天就可到，有其優勢，但花蓮並非只仰賴單一市場，也出口到加拿大、日本、香港、馬來西亞等地，甚至今天還有一貨櫃運到馬紹爾群島。中央農政單位和地方都很努力在幫助農友，不應該分顏色。