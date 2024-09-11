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打造台東市五感體驗幼兒園 饒慶鈴率團走訪星國取經

中央社／ 台東縣11日電
台東縣長饒慶鈴率團前往新加坡考察Sparkletots幼兒園，藉此引進最新幼教理念。圖／台東縣政府提供
台東縣長饒慶鈴率團前往新加坡考察Sparkletots幼兒園，藉此引進最新幼教理念。圖／台東縣政府提供

台東縣政府計畫在台東市區新建幼兒園校舍，縣長饒慶鈴昨天率團考察新加坡大型幼兒園，了解新加坡幼兒園空間設計及營運模式，盼打造五感體驗、多元共融學習幼兒環境。

台東縣政府今天發布新聞稿表示，台東縣政府團隊昨天參訪位於新加坡榜鵝（Punggol）的Sparkletots幼兒園，這幼兒園曾榮獲2020年新加坡總統設計獎，不僅擁有獨特圓形建築設計，中間的空橋將圓形空間分割成教室，有效隔離不同班級，降低疾病傳播風險，更能創造出安全、明亮學習空間，加上寬敞戶外活動空間，相較於傳統幼兒園能容納更多幼童，並提供更豐富多元學習場域。

饒慶鈴在參訪後表示，台東縣立新生幼兒園校舍約為民國71年興建，空間環境逐漸與現今幼兒教育需求不符；為改善現況，縣府計畫在台東市蛋糕公園現址新建共融式兒童公園，以及擁有明亮寬敞空間、配置豐富戶外遊戲設施的幼兒園，讓孩子們能在安全無虞空間中盡情玩耍，預計將提升縣內幼生收托人數，更符嬰幼兒學習需求與家長期待。

饒慶鈴也強調，打造讓幼兒可以安全活動的場域一直是縣府重點目標，新校舍將著重於建造空間獨立、具有通透性且無障礙學習遊戲場域，提供孩子們安全、舒適及充滿樂趣的學習環境，也讓家長放心；另外，將規劃多功能活動中心，供全校師生集會或雨天室內活動使用，盼結合鄰近公園用地、美術館及迦南銀髮生活福祉中心等資源，打造一個多元共融學習社區。

台東 幼兒園 新加坡 饒慶鈴

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