將門虎女！宜蘭紅文旦品質評鑑競賽 黃氏父女包辦冠亞

宜蘭冬山鄉是紅文旦柚重要產地，冬山鄉農會舉辦紅文旦品質評鑑競賽邁入第8年，特等獎與頭等獎由黃進益父女包辦，獲得特等獎的女兒黃秋香今年是二連霸，從小跟著爸爸栽種柚子，採用花園式管理，不計成本悉心照料果園，才能種出甜美多汁的紅文旦。

宜蘭縣府農業處指出，市面上的柚子大多是白文旦，紅文旦數量較少，冬山鄉是國內重要產區，栽種面積40公頃、年產量220公噸；冬山鄉農會2017年開始舉辦宜蘭紅文旦品質評鑑競賽，為自家產品打響知名度，今年出產的紅文旦上周幾乎已銷售一空，還想品嘗的民眾要把握最後機會。

今年有11名柚農殺入二階段評鑑，今天公布成績，黃秋香獲得特等獎，額外得到加碼獎金5000元，她的父親黃進益奪下頭等獎，貳等獎廖錫輝，參等獎林柏薰；4名獲獎人都是去年的前四名，除了黃秋香達成二連霸，去年頭等獎是林柏薰，貳等獎與參等獎分別是黃進益與廖錫輝。

黃秋香說，她跟著爸爸栽種柚子，過去一直看他奪冠，這2年自己來比賽就奪得二連霸，感謝前輩提攜，也是努力的成果；她們家採用草生栽培與花園式管理，用澆花的方式人工灑水，此外1年修剪8到10次，都是一般農家較少採用的高人力成本作法，才培育出這麼好吃的紅文旦。

擔任主審的花蓮區農業改良場副研究員劉啟祥表示，評審標準為果園評鑑30%、文旦品質70%，後者又分為外觀與口感2個項目；今年降雨和日照充足，農民栽種管理技術也有提升，參賽紅文旦品質都非常好，完全沒有果肉口感欠佳的問題，更有4家甜度超過11度。