健全有機水稻生產鏈 花東3家種苗場通過有機驗證

在農糧署輔導下，花東地區目前有3家水稻種苗業者通過有機種苗驗證，可媲美國際認證標準，從育苗到收成全程有機栽種。

農業部農糧署東區分署今天邀請媒體參觀台東關山鎮水稻種苗場。

東區分署提供資料表示，農糧署為健全花東有機農業生產鏈，邀集農業改良場、地方農政單位及國立宜蘭大學，成立輔導團隊，協助花東地區水稻育苗業者建置有機種苗生產系統，提供更完善、安全的有機水稻種苗，完成從育苗到收成，全程有機種植的最後一哩路。

目前花東地區共計3家水稻種苗業者通過有機種苗驗證，不僅領先全台，更超越國際有機農業技術標準。

其中位於花蓮縣富里鄉的學田育苗行於112年12月26日通過有機種（子）苗驗證，是全台首座有機水稻種苗場。台東縣南島種苗場及花蓮縣有限責任花蓮縣銀川有機農產品生產合作社，則分別於今年5月2日及22日通過有機水稻種苗驗證。

東區分署表示，東部地區的有機及友善耕作面積達7485公頃，占全國近3成的有機及友善耕作面積，花東3家有機水稻種苗場，每期作生產約4萬8000盤有機水稻種苗，總計可供應約190公頃之有機水稻種苗需求，未來將根據市場需求逐步擴大生產能力。有機水稻種苗不僅有助於環境保護和土壤健康，也提供更安全、更可靠的農產品，滿足現代消費者對健康和環境永續的要求。