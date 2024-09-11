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綠營指謝國樑公私不分掏空市產 基市府：老調重彈

中央社／ 基隆11日電

民進黨基隆市議員今天指控市長謝國樑公私不分，市府數個標案都直接或間界與謝國樑有關，謝國樑「瓜田納履，李下整冠」毫不掩飾掏空市產。基隆市府表示，老調重彈實無意義。

基隆市議會民進黨團今天舉行「謝友友市府標案蜘蛛網」記者會，黨團總召張之豪表示，謝國樑自上任以來，最大的問題之一就是公私不分，將許多公家的財產、資源、標案，例如東岸商場簽給微風集團30年等，交給所謂「謝友友集團」的手上。

張之豪說，媒體報導，台灣高等法院針對前台北市長柯文哲涉入京華城案裁定書提到「瓜田不納履、李下不整冠」。謝國樑與謝友友的關係就是「瓜田納履、李下整冠」，赤裸裸毫不掩飾，謝國樑若不願意在議會面對質詢，只能面對市民的檢視。

市議員鄭文婷說，謝國樑只會放煙火式的施政，不斷吹噓，但「市民朋友口袋的錢卻莫名其妙被掏光了」，謝國樑面臨政治風暴時，還一再對外公開宣稱，將要把碧砂漁港遊艇碼頭委外經營，還敢公開宣稱要將阿根納造船廠遺構蓋飯店，並委外經營，謝國樑一點一滴將市產委外，卸任市長後，基隆只剩空殼。

市議員張顥瀚表示，謝國樑上任近2年，市府大小標案爭議不斷，其中數個標案與謝國樑間更有直接或間接的關係，就是大家戲稱的「謝友友」。這段期間民進黨團無論召開記者會或在議會質詢，謝國樑總是不願正面回應，謝國樑身為市長，本應迴避任何圖利的可能，但直到深陷政治風暴時，謝國樑仍以市府的標案作為政治談判籌碼。

基隆市政府發言人呂謦煒表示，民進黨團老調重彈實無意義。民進黨團昨天不是才說沒有介入罷免謝國樑案，今天居然具名連文宣都發出來了，這不就是介入選舉投票的最佳案例。

基隆 民進黨 謝國樑

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