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宜蘭羅運游泳池挨批「抹茶綠」不敢下水 月底休池後要來大改善

聯合報／ 記者戴永華陳敬丰／宜蘭即時報導
宜蘭羅東運動公園游泳池的池底卡著陳年青苔難刷洗，民眾批評水質「抹茶綠」，不太敢下水游泳；縣立體育場已爭取到經費，決定進行改善。圖／民眾提供
宜蘭羅東運動公園游泳池的池底卡著陳年青苔難刷洗，民眾批評水質「抹茶綠」，不太敢下水游泳；縣立體育場已爭取到經費，決定進行改善。圖／民眾提供

宜蘭羅東運動公園是民眾休閒運動好去處，但公園內游泳池水看起來呈現「抹茶綠」，水面漂浮雜質，挨批骯髒，縣議員謝家倫也向縣府反映問題。縣立體育場表示，池底「青苔」卡太重，很難刷洗，該座游泳池使用近30年，本月底休池後就會大改善。

最近有人在臉書貼文問大家對羅運游泳池的感受，貼文者說他上周六「10年來第一次到羅運游泳，被水質嚇到了！整個呈現淡綠色，還看到一堆漂浮物...有點傻眼」。底下網友留言「去年去一次，落葉、昆蟲屍體水上飄，不敢再去」，還有網友說「池底青苔沒刷，加上泳客習慣不好，下水不會沖洗身體，口水直接吐池裡」。

原PO回應「驚嚇指數破表！這應該是我有生以來，遇過最差的」，有人說「室外泳池難免有些漂浮物」、「漂浮物無解，旁邊樹太多」、「去那邊學游泳2次，皮膚科看2個月」、「最近特別混濁」、 「30年如一日」。

縣議員謝家倫表示，一直有人反映羅運游泳池問題，據他了解，每年游泳池要開放前，體育場4月底會刷洗一次，之後是每周四放水清吸雜質及水面清潔；其實就是要去刷才能把青苔清乾淨，必須投入比較多人力及時間。

謝家倫說，他之前接獲陳情後，持續與體育場接洽要求改善，今年終於獲得經費補助，將強化過濾設備及徹底改善池底青苔問題，希望給民眾更舒適安全的游泳空間。

縣立體育場表示，羅運泳池有大小池，民眾反映是大的標準尺寸游泳池，問題在於大池水深160公分，幾乎不會有人站立停留，池底底層沒人採，加上陽光照射，容易滋生青苔，才會有綠色水質的錯覺。

體育場說，平常維護主要靠同仁投藥抑制，每周四以機械吸清水底雜質及水面飄浮物，最近接獲民眾反映後，管理員加強過濾桶運轉及機械投藥，抽測水質HP及綠離子含量都正常。為求徹底改善，已經爭取到485萬元，即將進行更新泳池過濾設備及池底塗膜改善，月底休池後展開工程，明年開池就會不一樣了。

羅東運動公園游泳池沒有委外廠商維護清潔，由宜蘭縣立體育場派員在每年4月開池前刷洗。圖／體育場提供
羅東運動公園游泳池沒有委外廠商維護清潔，由宜蘭縣立體育場派員在每年4月開池前刷洗。圖／體育場提供
宜蘭羅東運動公園游泳池的池底卡著陳年青苔難刷洗，民眾批評水質「抹茶綠」，不太敢下水游泳；縣立體育場已爭取到經費，決定進行改善。圖／民眾提供
宜蘭羅東運動公園游泳池的池底卡著陳年青苔難刷洗，民眾批評水質「抹茶綠」，不太敢下水游泳；縣立體育場已爭取到經費，決定進行改善。圖／民眾提供
羅東運動公園游泳池沒有委外廠商維護清潔，由宜蘭縣立體育場派員在每年4月開池前刷洗。圖／體育場提供
羅東運動公園游泳池沒有委外廠商維護清潔，由宜蘭縣立體育場派員在每年4月開池前刷洗。圖／體育場提供
宜蘭羅東運動公園游泳池的池底卡著陳年青苔難刷洗，民眾批評水質「抹茶綠」，不太敢下水游泳；縣立體育場已爭取到經費，決定進行改善。圖／民眾提供
宜蘭羅東運動公園游泳池的池底卡著陳年青苔難刷洗，民眾批評水質「抹茶綠」，不太敢下水游泳；縣立體育場已爭取到經費，決定進行改善。圖／民眾提供

水質 游泳池 體育

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