延平鄉布農族最大射日英雄雕像 引弓無箭傳善意

布農族射日傳說刻畫族人延續生命艱辛過程，因此布農族部落四處可見「射日」畫像及入口意象；台東延平鄉公所前射日英雄作為鄉內最大雕像，卻有弓無箭，背後故事引好奇。

位於延平鄉桃源村的延平鄉公所，最近整修鄉公所前公園，公園內高500公分巨大青銅雕像「射向陽光」，漆上色彩，煥然一新，引起民眾、遊客目光，但有遊客發現這座鄉內最高大射日英雄雕像威武拉滿弦，卻沒有箭，感到好奇。

當地前村長伊藍．明基努今天告訴中央社記者，這座位於鄉公所前的「射向陽光」雕像是延平鄉最高大雕像，民國89年完成時是有箭，勇士拉滿弦準備射出，讓人感受到布農族傳承生命的力量，後來於民國96年間因故將箭拿掉。

前延平鄉代會主席鄭八郎表示，當初銅像完成後，箭射向東邊剛好是海岸山脈鸞山部落，有人反映這樣不好，於是將這意見向鄉公所反映，鄉公所從善如流，因此將箭取下，變成「有弓無箭」。

延平鄉前民政課長胡賢信表示，民國90年後鸞山的村長及公職人員陸續因故病逝，小孩天不假年，鄉代會與鸞山部落村民希望將「射向太陽」的箭拿掉，當時考慮用布將箭頭包起來，後來又有人建議將箭頭鋸掉，最後決定將整支箭拿掉。

延平鄉長余光雄表示，銅像重新換上新裝，也代表新的意象，一把新的弓，英雄在測試弦的磅數，符不符合需求，所以不一定要有箭的意思。

森林博物館館長阿力曼表示，布農族射日故事有很多版本，傳說遠古時代，天上有9個太陽（有一說是2個太陽），沒有黑夜，族人過得很辛苦，農作物被曬死，於是有名父親帶著兒子追日，帶著弓箭要將太陽射下，辛苦追到太陽後，射到1個太陽的眼睛，經過溝通，太陽理解族人辛苦，於是答應會有白天和黑夜，父子追日過程中也學習到傳統作物的栽種與歲時祭儀。

台東縣2個布農族鄉鎮延平鄉與海端鄉，各部落入口意象都是「射日英雄」雕像，部落內壁畫、路燈設置也都是以射日為主，「布農族英雄射日」故事也是族人耳熟能詳的遠古傳說，傳頌布農族延續生命過程，喚醒珍惜現有生活。