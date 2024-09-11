宜蘭冬山公設民營托嬰中心啟用

宜蘭縣冬山鄉公設民營托嬰中心昨啟用，耗資3374萬元，收托0到2歲嬰幼兒，每月收費1萬1千元，師生比1比4。托嬰中心最多可招托60人，目前保育員人數12人，最多可收48人，今年8月開放招生，收托42人，分為4班混齡班，還有6個名額，近期會再開放報名。

縣府社會處表示，近年縣內出生率逐年下滑，營造友善育兒環境是重要任務，宜蘭現在擁有15家公共托育中心，加上7家準公托，共可收托715個名額，羅東鎮、三星鄉都分別有公托中心興建中，也委託蘭馨婦幼中心媒合保母。

立委陳俊宇、冬山鄉長林峻輔等人昨為托嬰中心剪綵，林峻輔表示，2020年計畫增設公設民營托嬰中心，2021年獲衛福部核定補助2331萬元，公所自籌1043萬元，4月動工，去年6月竣工，今年再獲衛福部補助300萬元內裝費用，公所自籌64萬元，3月開工，5月底竣工。

新的托嬰中心位於義成路上，高2層樓，樓地板面積約857平方公尺，目前委由慈心兒童教育基金會經營。林峻輔說，托嬰中心工程部分獲得23屆公共工程金質獎佳作，內裝採用自然色彩打造田野風格，讓孩子彷彿在大自然中探索、學習與成長。

鄉公所指出，托嬰中心設計最多可收托60名0到2歲嬰幼兒，每人每月最高1萬1000元，目前保育員數量12人，依照1比4的師生比可收48人，後續保育員敦聘、訓練到位，會再增開名額。