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影／賀重陽 百歲人瑞為追憶古早味連7年自辦米苔目節

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
吳增壽阿公是製作米苔目的高手，每年自辦「米苔目節」送出千碗大請客。記者戴永華／攝影
吳增壽阿公是製作米苔目的高手，每年自辦「米苔目節」送出千碗大請客。記者戴永華／攝影

宜蘭共有99位百歲及逾百人瑞，最高齡113歲，縣府今天舉辦「幸福百分百-重陽敬老活動」，邀請102歲吳林美質阿嬤高歌，同時請到兩位人瑞代表參與活動，吳增壽阿公是製作米苔目的高手，每年自辦「米苔目節」送出千碗大請客，陳金霞阿嬤耳聰目明，擔任鄉土教學耆老講師，兩位都是受人敬重的長者。

縣長林姿妙除了親自到府向百歲人瑞送上賀禮，同時透過今天活動向長者賀佳節，活動中邀請吳林美質阿嬤與宜萱婦幼關懷協會共同演唱「阿母的手」，社福館志工團也帶來「荷塘月色」舞蹈；縣長親手幫人瑞掛上金牌時，人瑞直盯著金牌看，模模很可愛。

吳增壽現年100歲出生於頭城鎮，早年擔任義消熱心公益，同時在市場販售自製米苔目、粽子、菜頭粿、甜粿等食品，他除了是製作米苔目的箇中高手，製作地瓜酥與花生糖也是一級棒，生意非常好，吳家為傳承百年小吃美食，連續7年舉辦「頭城米苔目節」，免費供應1000碗米台目給大家品嘗，追憶美好古早味。

102歲的陳金霞阿嬤出生於南澳鄉武塔部落，是族人心中的寶，武塔國小邀她擔任鄉土教學「耆老講師」為學生講述以前族人狩獵、務農等生活點滴，引領學生進入時光隧道，延續傳統文化；她活到老學到老，還會到社區文健站學習手工畫、編織等，村運場子也有她的身影。

縣政府為了把百年人生哲學與智慧傳承後代，製作「幸福百分百-113年宜蘭縣百歲人瑞專輯」，收錄16位百歲人瑞的故事，長者把生活中的酸甜苦辣一字一句描述出來，透過採訪紀錄不同世代的生命軌跡，見證每位百歲長者動人的生命故事。

林姿妙表示，宜蘭是高齡友善城市，值此重陽佳節，她會逐一親訪99位百歲長者，致贈長者重陽禮金、幸福百分百專輯及豬腳麵線禮盒，表達崇高敬意，感謝人瑞長輩們為了耕耘美好的蘭陽平原而辛勤付出，是後代子孫最好的身教言教典範。

縣長林姿妙送上紅包給102歲的陳金霞女士。記者戴永華／攝影
縣長林姿妙送上紅包給102歲的陳金霞女士。記者戴永華／攝影
102歲的吳林美質（中）女士演唱「阿母的手」，唱出母親對子女的關愛。記者戴永華／攝影
102歲的吳林美質（中）女士演唱「阿母的手」，唱出母親對子女的關愛。記者戴永華／攝影
縣長林姿妙幫吳增壽先生掛金鎖片時，老人家顯得很開心。記者戴永華／攝影
縣長林姿妙幫吳增壽先生掛金鎖片時，老人家顯得很開心。記者戴永華／攝影
參與活動的3位人瑞分別是102歲的吳林美質（前排左一）與陳金霞（前排右一）女士，還有今年滿百歲的吳增壽（中）先生。記者戴永華／攝影
參與活動的3位人瑞分別是102歲的吳林美質（前排左一）與陳金霞（前排右一）女士，還有今年滿百歲的吳增壽（中）先生。記者戴永華／攝影
家屬圍在陳金霞人瑞的身旁，開心熱鬧接受重陽節祝賀。記者戴永華／攝影
家屬圍在陳金霞人瑞的身旁，開心熱鬧接受重陽節祝賀。記者戴永華／攝影
家人陪同吳增壽先生到縣政府參與重陽節慶祝活動。記者戴永華／攝影
家人陪同吳增壽先生到縣政府參與重陽節慶祝活動。記者戴永華／攝影

宜蘭 阿嬤

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