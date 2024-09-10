影／賀重陽 百歲人瑞為追憶古早味連7年自辦米苔目節

宜蘭共有99位百歲及逾百人瑞，最高齡113歲，縣府今天舉辦「幸福百分百-重陽敬老活動」，邀請102歲吳林美質阿嬤高歌，同時請到兩位人瑞代表參與活動，吳增壽阿公是製作米苔目的高手，每年自辦「米苔目節」送出千碗大請客，陳金霞阿嬤耳聰目明，擔任鄉土教學耆老講師，兩位都是受人敬重的長者。

縣長林姿妙除了親自到府向百歲人瑞送上賀禮，同時透過今天活動向長者賀佳節，活動中邀請吳林美質阿嬤與宜萱婦幼關懷協會共同演唱「阿母的手」，社福館志工團也帶來「荷塘月色」舞蹈；縣長親手幫人瑞掛上金牌時，人瑞直盯著金牌看，模模很可愛。

吳增壽現年100歲出生於頭城鎮，早年擔任義消熱心公益，同時在市場販售自製米苔目、粽子、菜頭粿、甜粿等食品，他除了是製作米苔目的箇中高手，製作地瓜酥與花生糖也是一級棒，生意非常好，吳家為傳承百年小吃美食，連續7年舉辦「頭城米苔目節」，免費供應1000碗米台目給大家品嘗，追憶美好古早味。

102歲的陳金霞阿嬤出生於南澳鄉武塔部落，是族人心中的寶，武塔國小邀她擔任鄉土教學「耆老講師」為學生講述以前族人狩獵、務農等生活點滴，引領學生進入時光隧道，延續傳統文化；她活到老學到老，還會到社區文健站學習手工畫、編織等，村運場子也有她的身影。

縣政府為了把百年人生哲學與智慧傳承後代，製作「幸福百分百-113年宜蘭縣百歲人瑞專輯」，收錄16位百歲人瑞的故事，長者把生活中的酸甜苦辣一字一句描述出來，透過採訪紀錄不同世代的生命軌跡，見證每位百歲長者動人的生命故事。