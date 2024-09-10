傳承逾百年礁溪盪鞦韆9/14登場 鈴鐺高掛7.3公尺

宜蘭礁溪傳承134年的中秋節盪鞦韆，14日將在礁溪國小操場舉行，分為公開組、挑戰組及體驗組，公開男子組決賽鈴鐺高度約7.3公尺，礁溪鄉長張永德邀民眾一起來體驗和競賽。

宜蘭縣礁溪鄉公所今天舉辦試盪，現場搭設2組7公尺高鞦韆架供競賽使用，及1組4公尺體驗鞦韆架，礁溪國小學生也參與縮小版盪鞦韆踢鈴鐺體驗，並由關聖帝君等神尊至現場坐鎮，保佑活動圓滿順利。

礁溪鄉公所也特別洽請去年男子組冠軍曾上泰，及女子組冠軍黃萱儀參與試盪，並指導張永德體驗試盪。

曾上泰說，盪鞦韆的訣竅在於腰力、膽量、施力點和平衡感，在鞦韆架上，輔助員助盪放手後，選手如何在正確的時間點施力是重要關鍵，許多選手雖能盪至6公尺高，但伸足踢鈴鐺時，身體容易扭曲，失去平衡感，因此膽識也相當重要。

礁溪鄉公所表示，鞦韆競賽於鞦韆架前，豎立一根帶有青葉的竹篙，篙頂掛著一枚鈴鐺，選手要伸足踢響高懸的鈴鐺，並由裁判敲響銅鑼，才算成功。競賽以踢中鈴鐺次數區分勝負，時間則以輔助員放手後開始計時。

礁溪鄉公所表示，比賽區分公開男子組和女子組、挑戰組及體驗組，其中，公開男子組有預賽和決賽，決賽鈴鐺高度約7.3公尺，每名選手限時3分鐘，取前10名頒獎，冠軍新台幣3萬元。