基隆恐龍AR生態園區 延長試營運至10/31

基隆市政府在潮境公園舉辦恐龍AR（擴增實境）生態園區活動，吸引許多遊客攜家帶眷造訪，基隆市長謝國樑今天宣布，延長試營運期限至10月31日。

謝國樑今天在市政會議後記者會表示，自8月30日開放試營運以來，園區已吸引大量遊客到訪，為回應市民的熱烈迴響，宣布3項重要措施，包括延長試營運期限至10月31日、提供基隆市民與基隆學子專屬優惠票價，並預告18日、19日園區將暫停服務進行系統優化。

市府產業發展處長林鼎超表示，原定試營運至9月27日，經市府與園區營運廠商協調，將延長至10月31日，營業時間維持不變，固定每周一休園，平日開放時間為下午2時至晚間6時，假日則為上午10時30分至晚間6時，如遇特殊日期，可查閱官方網站及臉書（Facebook）粉絲專頁。

林鼎超說，園區將於11月1日正式營運後，將提供基隆市民及學子最優惠票價，持身分證或學生證可享平日150元、假日200元的優惠票價。進入園區散步、拍照都不需要額外付費，僅正式營運後10款AR體驗內容需購票，試營運期間，部分恐龍的AR體驗也提供民眾免費試玩。

此外，林鼎超說，為提升服務質量及遊客體驗，恐龍AR（擴增實境）生態園區18日至19日暫停服務，進行系統優化及服務升級工作。