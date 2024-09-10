遭颱風凱米破壞 台東卑南溪水覆蓋工法修復7成

過去每年東北季風吹來總引發卑南溪河床揚塵，進而影響台東地區空氣品質，縣府等單位施作水覆蓋工法7月遭颱風凱米破壞，經搶修截至8月底已修復7成，盼營造乾淨空氣。

為抑制河川揚塵，自2012年起縣府與第八河川局合作進行卑南溪河床水覆蓋工法，明顯降低揚塵次數。

台東縣環保局今天表示，颱風凱米過後，使得守護台東地區空氣品質扮演重要角色的卑南溪水覆蓋工程造成嚴重損害，隨著大水退去，卑南溪河床裸露的細砂在乾燥的環境下容易隨風揚起，特別是在秋冬季東北季風強勁的情況下，此風險尤其明顯。

為防範揚塵事件影響民眾空氣品質，環保局立即採取緊急措施，先行調派怪手至河床裸露地進行搶修，以期在東北季風影響擴大之前，盡速完成大面積水覆蓋修復措施，降低揚塵發生的可能性。

台東縣環保局指出，由於秋季正是東北季風開始的時節，卑南溪水覆蓋工法更顯得重要。目前修復工作進展順利，8月底已修復7成水覆蓋面積，範圍為台東大橋下游至出海口。

自凱米颱風過後，7月31日立即投入怪手進行搶修，先建立引水道，將溪水引流至裸露地進行水覆蓋，再逐步修復土堤，恢復以往水覆蓋狀態，將持續且快速修復，希望在中秋節前夕恢復至8成以上，以有效控制揚塵好發的情況。