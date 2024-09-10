快訊

下周還有熱帶系統誕生！氣象粉專示警「恐形成雙颱」：中秋烤肉要注意

高雄「婚紗名店」火勢猛烈竄黑煙！ 疑外牆電線走火延燒進門市

竹科工程師灌1公升調酒猝死 今解剖無堵塞呼吸道

遭颱風凱米破壞 台東卑南溪水覆蓋工法修復7成

中央社／ 台東縣10日電

過去每年東北季風吹來總引發卑南溪河床揚塵，進而影響台東地區空氣品質，縣府等單位施作水覆蓋工法7月遭颱風凱米破壞，經搶修截至8月底已修復7成，盼營造乾淨空氣。

為抑制河川揚塵，自2012年起縣府與第八河川局合作進行卑南溪河床水覆蓋工法，明顯降低揚塵次數。

台東縣環保局今天表示，颱風凱米過後，使得守護台東地區空氣品質扮演重要角色的卑南溪水覆蓋工程造成嚴重損害，隨著大水退去，卑南溪河床裸露的細砂在乾燥的環境下容易隨風揚起，特別是在秋冬季東北季風強勁的情況下，此風險尤其明顯。

為防範揚塵事件影響民眾空氣品質，環保局立即採取緊急措施，先行調派怪手至河床裸露地進行搶修，以期在東北季風影響擴大之前，盡速完成大面積水覆蓋修復措施，降低揚塵發生的可能性。

台東縣環保局指出，由於秋季正是東北季風開始的時節，卑南溪水覆蓋工法更顯得重要。目前修復工作進展順利，8月底已修復7成水覆蓋面積，範圍為台東大橋下游至出海口。

凱米颱風過後，7月31日立即投入怪手進行搶修，先建立引水道，將溪水引流至裸露地進行水覆蓋，再逐步修復土堤，恢復以往水覆蓋狀態，將持續且快速修復，希望在中秋節前夕恢復至8成以上，以有效控制揚塵好發的情況。

凱米颱風 台東 環保局

延伸閱讀

台南左鎮枋寮橋、牛食水橋遭洪水淹沒 改建需超過1.7億

颱風摩羯重創越南 死亡失蹤人數破百、洪災風險四伏

颱風接力？賈新興：颱風「葡萄桑」下周可能生成 下旬全台降雨機率偏多

熱帶低壓形成！ 最快明天生成颱風貝碧佳 最新路徑、影響曝

相關新聞

影／技高人膽大！傳承134年礁溪中秋盪鞦韆周六登場 鈴鐺高掛7.3米

宜蘭礁溪中秋節盪鞦韆民俗傳承134年，鄉公所訂9月14日周六在礁溪國小舉辦「百年傳承歡盪中鞦」活動，今天邀請去年冠軍得主...

花蓮市博愛街、節約街路口好危險 將改善降低事故發生

花蓮市博愛街、節約街路口保留過去車站鐵軌，地面鋪設磚道，每逢雨天機車騎士容易打滑摔車，或是發生車禍事故，成危險路口。縣議...

基隆城市半馬賽不延了？謝國樑：道安通過交維如期辦理

基隆市政府原來宣布延後舉行的「2024基隆城市半程馬拉松」，引發各方及跑友爭議，市府昨天跨局處邀集各單位，與基隆好馬長跑...

宜蘭冬山鄉公設民營托嬰中心啟用 收托48人還剩6名額

宜蘭縣冬山鄉公設民營托嬰中心今天啟用，耗資3374萬元，收托0到2歲嬰幼兒，每月收費1萬1000元，師生比1比4。托嬰中...

中央振興補助台東至11月 黃建賓將爭取加碼延長

受到0403強震、颱風接連影響，東部觀光人潮銳減，國民黨立委黃建賓日前邀集交通部觀光署舉行協調會，要求比照花蓮延長台東振...

基隆恐龍AR生態園區爆紅 謝國樑宣布試營運延至10月底

基隆恐龍AR生態園區推出後人潮爆多，帶動潮境公園商家發展，找回人氣，市長謝國樑天宣布，延長試營運期限1個月至10月31日...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。