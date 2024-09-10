影／技高人膽大！傳承134年礁溪中秋盪鞦韆周六登場 鈴鐺高掛7.3米

宜蘭礁溪中秋節盪鞦韆民俗傳承134年，鄉公所訂9月14日周六在礁溪國小舉辦「百年傳承歡盪中鞦」活動，今天邀請去年冠軍得主曾上泰試盪，他技巧純熟，第四盪就踢中鈴鐺。今年比賽分成公開組、挑戰組及體驗組，決賽的鈴鐺高7.3公尺，參賽者3分鐘內踢最多下鈴鐺即為冠軍。

為求活動順利平安，礁溪鄉公所與代表會等單位今天上香祈福，恭請關聖帝君等神尊到場坐鎮。老師傅架設兩組7公尺高的鞦韆架供競賽使用，另有1組4公尺高的體驗鞦韆架。鞦韆架前豎立1根帶有青葉的竹篙，篙頂掛著1枚銅鈴，選手盪高伸足踢響鈴鐺，並由裁判敲響銅鑼才算成功。

鄉公所邀請去年男子組冠軍曾上泰及女子組冠軍黃萱儀試盪，31歲曾上泰是健身教練，肌耐力相當好，幾年前因朋友邀約參賽，曾拿過6次冠軍，其中4次四連霸，是礁溪盪鞦韆民俗活動的紀錄保持者，今年也報名參賽。今天他試盪時，才輕盪了3次就上了高點，第4盪時踢到鈴鐺。

他受訪時說，盪鞦韆訣竅在於腳力要站穩、雙手握緊避免晃動，許多選手雖能盪至6公尺高，但伸足踢銅鈴時身體扭曲，失去平衡感；此外施力要有技巧，高處蹲下有助於施加向前的力量；下盪到中間時，為了把力量往前推，所以低處時要站起來。

比賽最激烈的公開男子組開放50人報名，目前快額滿，50人初賽後取10人決賽，冠軍獎金3萬，其餘名次依序2萬、1萬及8千元獎金，第五名至第十名獎金5000元，之後每踢中一次鈴鐺300元，最多10下獎金3000元。

公開女子組20人報名已額滿，前三名獎金依序1萬元、8000千及5000元；挑戰賽青壯組60人，長青組20人，依踢中鈴鐺次數多寡，每踢中一次各有200或300元獎金，最多10下。