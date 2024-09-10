快訊

9月「財氣逼人」五生肖！投資大賺、天降意外之財 還有人要升官啦

台股5日線得而復失 跌80點收21,064點 台積電漲5元收904元

獨／樂極生悲…台中男找女友玩「情趣泡泡浴」 疑太濕滑全裸墜10樓亡

聽新聞
test
0:00 / 0:00

花蓮市博愛街、節約街路口好危險 將改善降低事故發生

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮市鬧區博愛街、節約街路口容易發生車禍意外，縣警局初步將透過增設車道標線、增大反射鏡、加裝監視器及改善舊鐵軌的防滑等方式，降低發生車禍機率。圖／花蓮縣議員魏嘉賢服務處提供
花蓮市鬧區博愛街、節約街路口容易發生車禍意外，縣警局初步將透過增設車道標線、增大反射鏡、加裝監視器及改善舊鐵軌的防滑等方式，降低發生車禍機率。圖／花蓮縣議員魏嘉賢服務處提供

花蓮市博愛街、節約街路口保留過去車站鐵軌，地面鋪設磚道，每逢雨天機車騎士容易打滑摔車，或是發生車禍事故，成危險路口。縣議員、縣警局前往現場會勘，初步將透過增設車道標線、增大反射鏡、加裝監視器及改善舊鐵軌的防滑等方式，降低路口發生車禍機率。

有網友在臉書貼文，指稱博愛街、節約街路口車流量很大且車禍頻傳，「好奇為什麼沒設立紅綠燈？」或是設置號誌燈，加上行人讀秒器及畫設斑馬線改善行人通行安全問題。底下網友留言，「駕駛人要遵守交通規則，否則設置紅綠燈還是會發生車禍」、「這路口前後都已經有一支紅綠燈，那邊車流量大，到時候設了交通又大阻塞」，還有人提醒「這路口下雨地會滑，騎機車跟單車要小心」。

花蓮縣議員魏嘉賢接獲陳情，昨天與縣警局保安科代表陳瑞宏等人，到節約街及博愛街路口會勘，了解交通情況。有店家表示，節約街往自由街方向直行或左轉的車輛，因視線死角加上車速過快，很容易在路口與博愛街行駛的車輛發生碰撞，若遇上下雨天，機車騎士易打滑，事故頻傳，讓該處成危險路口。

魏嘉賢表示，現場地面為磚道，也無車道分線，許多駕駛在轉彎時會有跨越對向的情況，將先請花蓮市公所協助畫設車道標線，讓直行跟轉彎的車輛能在規範線道內行駛，降低發生碰撞的機率。

另外，縣警局協助將反射鏡的體積再加大一些，讓駕駛能看的角度可以更加充裕；至於舊鐵軌的部分，再請權責單位研議該如何改善下雨天濕滑問題，降低此處交通事故發生率。

縣警局保安科陳瑞宏說，該路口會再加裝2支高畫質的監視器，可用於協助鑑別交通事故發生責任歸屬外，未來也能作為科技執法使用；呼籲駕駛人與機車騎士，行經該處應確認左右來車、放慢通行。

花蓮縣議員魏嘉賢（中）接獲陳情，昨天與縣警局等單位，到節約街及博愛街路口會勘，了解交通情況。圖／花蓮縣議員魏嘉賢服務處提供
花蓮縣議員魏嘉賢（中）接獲陳情，昨天與縣警局等單位，到節約街及博愛街路口會勘，了解交通情況。圖／花蓮縣議員魏嘉賢服務處提供
花蓮市鬧區博愛街、節約街路口容易發生車禍意外，縣警局初步將透過增設車道標線、增大反射鏡、加裝監視器及改善舊鐵軌的防滑等方式，降低發生車禍機率。圖／花蓮縣議員魏嘉賢服務處提供
花蓮市鬧區博愛街、節約街路口容易發生車禍意外，縣警局初步將透過增設車道標線、增大反射鏡、加裝監視器及改善舊鐵軌的防滑等方式，降低發生車禍機率。圖／花蓮縣議員魏嘉賢服務處提供

交通事故 紅綠燈 車禍

延伸閱讀

花蓮少年之家旁道路太窄需拓寬 芥菜種會無償提供土地

五月天為愛而唱！高雄→花蓮4場全免費 14組大咖曝光了

竹科交通突然塞爆！通勤族「行車記錄器」揪元兇 氣炸：哪個天才改的？

「能力不夠罷樑要過」 基隆紅綠燈罷樑？號誌被P圖惡搞

相關新聞

影／技高人膽大！傳承134年礁溪中秋盪鞦韆周六登場 鈴鐺高掛7.3米

宜蘭礁溪中秋節盪鞦韆民俗傳承134年，鄉公所訂9月14日周六在礁溪國小舉辦「百年傳承歡盪中鞦」活動，今天邀請去年冠軍得主...

花蓮市博愛街、節約街路口好危險 將改善降低事故發生

花蓮市博愛街、節約街路口保留過去車站鐵軌，地面鋪設磚道，每逢雨天機車騎士容易打滑摔車，或是發生車禍事故，成危險路口。縣議...

基隆城市半馬賽不延了？謝國樑：道安通過交維如期辦理

基隆市政府原來宣布延後舉行的「2024基隆城市半程馬拉松」，引發各方及跑友爭議，市府昨天跨局處邀集各單位，與基隆好馬長跑...

宜蘭冬山鄉公設民營托嬰中心啟用 收托48人還剩6名額

宜蘭縣冬山鄉公設民營托嬰中心今天啟用，耗資3374萬元，收托0到2歲嬰幼兒，每月收費1萬1000元，師生比1比4。托嬰中...

中央振興補助台東至11月 黃建賓將爭取加碼延長

受到0403強震、颱風接連影響，東部觀光人潮銳減，國民黨立委黃建賓日前邀集交通部觀光署舉行協調會，要求比照花蓮延長台東振...

基隆恐龍AR生態園區爆紅 謝國樑宣布試營運延至10月底

基隆恐龍AR生態園區推出後人潮爆多，帶動潮境公園商家發展，找回人氣，市長謝國樑天宣布，延長試營運期限1個月至10月31日...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。