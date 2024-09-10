花蓮市博愛街、節約街路口好危險 將改善降低事故發生

花蓮市博愛街、節約街路口保留過去車站鐵軌，地面鋪設磚道，每逢雨天機車騎士容易打滑摔車，或是發生車禍事故，成危險路口。縣議員、縣警局前往現場會勘，初步將透過增設車道標線、增大反射鏡、加裝監視器及改善舊鐵軌的防滑等方式，降低路口發生車禍機率。

有網友在臉書貼文，指稱博愛街、節約街路口車流量很大且車禍頻傳，「好奇為什麼沒設立紅綠燈？」或是設置號誌燈，加上行人讀秒器及畫設斑馬線改善行人通行安全問題。底下網友留言，「駕駛人要遵守交通規則，否則設置紅綠燈還是會發生車禍」、「這路口前後都已經有一支紅綠燈，那邊車流量大，到時候設了交通又大阻塞」，還有人提醒「這路口下雨地會滑，騎機車跟單車要小心」。

花蓮縣議員魏嘉賢接獲陳情，昨天與縣警局保安科代表陳瑞宏等人，到節約街及博愛街路口會勘，了解交通情況。有店家表示，節約街往自由街方向直行或左轉的車輛，因視線死角加上車速過快，很容易在路口與博愛街行駛的車輛發生碰撞，若遇上下雨天，機車騎士易打滑，事故頻傳，讓該處成危險路口。

魏嘉賢表示，現場地面為磚道，也無車道分線，許多駕駛在轉彎時會有跨越對向的情況，將先請花蓮市公所協助畫設車道標線，讓直行跟轉彎的車輛能在規範線道內行駛，降低發生碰撞的機率。

另外，縣警局協助將反射鏡的體積再加大一些，讓駕駛能看的角度可以更加充裕；至於舊鐵軌的部分，再請權責單位研議該如何改善下雨天濕滑問題，降低此處交通事故發生率。