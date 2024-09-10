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基隆城市半馬賽不延了？謝國樑：道安通過交維如期辦理
基隆市政府原來宣布延後舉行的「2024基隆城市半程馬拉松」，引發各方及跑友爭議，市府昨天跨局處邀集各單位，與基隆好馬長跑協會研議，協會表達將盡速修正交維計畫，趕在19日提報道安會報審議。市長謝國樑說，如果交維計畫獲道安會報通過，將可在10月6日如期辦理。
謝國樑今天指出，為使活動朝最安全、最高規格方向準備，昨天各單位包括交通、衛生、警察、環保、工務、文觀、都發及公車處等，都針對本次活動提供相當協助，另就補給配置、醫護配置、交管警力配置、環境清潔配置、及活動宣傳等，也提供協會具體規畫建議。
謝國樑另提及，交通部分將出動49名警力、26名義交、69名志工、3名駕駛，計147名人力；醫護配置部分，從2個救護站增加到4個救護站，將在起點、終點及2個中繼點各設一個，配置8名護理人員，另並配置2輛救護車及救護技術員；補給配置部分，從5個補給站增加到7個、巡迴裁判從2名增加到5名、巡迴接駁車也自1輛增加到2輛。
市府相關單位會加強路面巡檢、以及活動宣傳等，經過各單位充分交換意見後，市府將再次召開道安會報，詳審交維計畫，希望有機會讓路跑順利舉行。
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