宜蘭冬山鄉公設民營托嬰中心啟用 收托48人還剩6名額

宜蘭縣冬山鄉公設民營托嬰中心今天啟用，耗資3374萬元，收托0到2歲嬰幼兒，每月收費1萬1000元，師生比1比4。托嬰中心最多可招托60人，目前保育員人數12人，最多可收48人，8月起招生已收托42人，近期會再次開放招生，補滿剩餘6個名額。

立法委員陳俊宇、冬山鄉長林峻輔等人今天為托嬰中心剪綵。林峻輔表示，2020年計畫增設公設民營托嬰中心，2021年獲衛生福利部核定補助2331萬元，公所自籌1043萬元，4月動工，去年6月竣工，今年再獲衛福部補助300萬元內裝費用，公所自籌64萬元，3月開工，5月底竣工。

新的托嬰中心位於義成路上，高2層樓，樓地板面積約857平方公尺，目前委由慈心兒童教育基金會經營。林峻輔說，托嬰中心工程部分獲得23屆公共工程金質獎佳作，內裝採用自然色彩打造田野風格，讓孩子彷彿在大自然中探索、學習與成長。

鄉公所指出，托嬰中心設計最多可收托60名0到2歲嬰幼兒，每人每月最高1萬1000元，目前保育員數量12人，依照1比4的師生比可收48人，後續保育員敦聘、訓練到位，會再增開名額；今年8月開放招生，收托42人，分為4班混齡班，還有6個名額，近期會再開放報名。