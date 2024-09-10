基隆恐龍AR生態園區爆紅 謝國樑宣布試營運延至10月底

基隆恐龍AR生態園區推出後人潮爆多，帶動潮境公園商家發展，找回人氣，市長謝國樑天宣布，延長試營運期限1個月至10月31日、提供基隆市民與基隆學子專屬優惠票價，並預告9月18日、19日園區將暫停服務優化系統。

市府產業發展處長林鼎超表示，原定試營運期間8月30日至9月27日，經市政府與園區營運廠商協調，將延長至10月31日，營業時間將維持不變，固定每周一休園，平日開放下午2點至6點，假日開放10點半至6點。

謝國樑說，開放後人潮很多，也帶動海科館、潮境商家的發展，人潮明顯增加很多，市府為感謝基隆市民的支持，園區將於11月1日正式營運後，將提供基隆市民及學子最優惠票價，持身分證或學生證可享平日150元、假日200元的優惠票價。

市府說明強調，園區為開放空間，進入園區散步、拍照都不需要額外付費，實體三角龍與薄板龍FRP合影亦為免費，僅正式營運後10款AR體驗內容需購票，試營運期間，部分恐龍的AR體驗亦提供免費試玩機會。

產業發展處提醒大家，為了提升服務質量及遊客體驗，基隆恐龍AR生態園區將於113年9月18日至9月19日暫停服務，進行系統優化及服務升級工作。

基隆恐龍AR生態園區由基隆市政府聯合實境共創科技打造，是結合5G技術、國際製作團隊與擴增實境應用的「AR實境探索園區」。園區將億萬年前的生物與環境重現在自然景觀中，提供全新型態的綠色觀光體驗，引領遊客深入史前恐龍的棲息地。

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