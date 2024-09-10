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振興震後旅遊補助台東住宿1000元 延長至11月底

中央社／ 台東縣10日電
0403地震後，觀光署對台東旅遊補助案，原自8月1日9月30日止，補助平日住宿每晚最高1000元，觀光署長周永暉同意延長「振興震後獎勵旅遊個別旅客住宿優惠案」至11月底。圖為台東鐵花村聚落夜景。中央社
0403地震後，觀光署對台東旅遊補助案，原自8月1日9月30日止，補助平日住宿每晚最高1000元，觀光署長周永暉同意延長「振興震後獎勵旅遊個別旅客住宿優惠案」至11月底。圖為台東鐵花村聚落夜景。中央社

0403地震後，觀光署台東旅遊補助案，原自8月1日9月30日止，補助平日住宿每晚最高1000元，觀光署長周永暉同意延長「振興震後獎勵旅遊個別旅客住宿優惠案」至11月底。

台東縣政府今天發布訊息表示，交通部觀光署召開縣市政府觀光首長座談會，會中周永暉同意台東縣政府提案，延長「振興震後獎勵旅遊個別旅客住宿優惠案」至11月底，縣府感謝觀光署體卹地方需求，也認為本案獲同意延長，加上縣府新推「預約台東假期」方案，將有助更多遊客到台東觀光旅遊。

台東縣政府交通及觀光發展處長卜敏正說明，觀光署對台東震後旅遊補助案，原自今年8月1日9月30日止，平日（週一至週四）住宿補助每房每晚最高新台幣1000元，假日不適用（週五至週日），總金額1億5600萬元；統計顯示，台東縣旅宿業者目前已申請6700萬元、約占總額43%。

花蓮0403震後及颱風過後，東部交通受阻，地方旅宿業者多次反映暑期觀光住房率不佳，希望中央提撥更多補助案，縣府及國民黨立委黃建賓也持續爭取延長「震後旅遊補助」，這次觀光署同意延長補助案時間，有助持續為台東觀光產業注入活水。

交觀處表示，民眾遊台東除有「震後旅遊補助案」外，遊客也可選擇「預約台東假期」3天2夜專案，凡透過參與此活動的合法旅行社訂購套裝行程，2人以上成行，都能享有行程獎勵金每人1000元，此優惠限量9000人次，活動即日起到11月25日止；此外，可選擇租車或搭配免費台灣好行、2折台灣觀光巴士遊程，或加購深度、精緻化1日遊行程，享受台東慢活悠樂生活。

住宿 台東 觀光署

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