花蓮森川里海藝術季重新編織原民傳統 9月15日豐濱揭幕

林業及自然保育署花蓮分署主辦的「森川里海藝術季」，拉近民眾與藝術及自然關係，今年以「銜接 Articulation」為主題，9月15日開幕，聚焦原住民族新世代如何從殘存文化與傳統中重新編織與創造。

花蓮分署長黃群策表示，「森川里海藝術季」藉由藝術創作傳遞林業保育署在東海岸推動濕地保育、生物多樣性與里山倡議精神；透過里山工藝保全，活用東台灣地景海景，促進生物文化多樣性，並充分展現當地原住民族傳統智慧與文化傳承。

此次藝術季豐濱鄉內許多耆老也一同與青年攜手合作，深入記錄當地原住民族傳統生態知識及自然資源運用技巧，透過結合現代創意的新媒材，讓傳統文化元素在現代社會中重新煥發光彩。

林保署花蓮分署說明，邀集傑出藝術家參與創作，包括來自豐濱鄉藝術家撒部．噶照與陳淑燕，展現豐富的本土文化元素；洪琳茹x黃建寰、陳冠華x大武山團隊、張恩滿、劉玗、戴翰泓、羅婕如x黃俊男6組來自全台藝術團隊，共同呈現多元深刻藝術作品。

其中，陳冠華建築師帶領的年輕團隊，近年在台灣不同社區進行街區改造計畫，利用友善環境媒材創作，多項作品也邀請部落族人共同創作，創造出藝術家、部落、藝術作品間最大能量。

藝術作品座落於豐濱鄉的新社、復興、貓公及港口4個部落。藝術家們在7月先來到豐濱鄉，與部落居民共同生活並學習當地文化，1個月內完成創作，作品展期至10月31日止。

9月15日開幕活動當天，有豐富部落市集及音樂演出，展示部落傳統與新創工藝，提供以在地食材製作的創意料理與特調飲品，讓民眾體驗豐濱的文化精髓；同時為展現原住民族樂舞天賦與文化精髓，特別邀請部落母語傳唱隊、青年團體樂隊及曾獲金曲獎的歌手阿努．卡力亭．沙力朋安、幽法ufa以動人歌聲傳遞對這片土地的熱愛與讚美。

除了展現藝術作品，還安排多元體驗活動：由4個部落青年自主發起的「部落青年火堆論壇+議題體驗遊程」、部落深度旅遊「跟著繪本去旅行」系列活動。

花蓮分署表示，與部落共同合作出版的「媽媽的苧麻線球」等3本繪本，發展成遊程，再與旅行社合作，共同振興花蓮觀光。

開幕當天提供交通接駁車（花蓮火車站－石梯坪），展覽期間也規劃12場藝術作品導覽專車，詳情可上官網查詢。