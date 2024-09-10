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出現圖釘 基隆四維公園沙坑暫封閉
基隆市一名小學特教生前晚到四維公園沙坑遊玩，將一盒圖釘倒在沙坑上，有家長發現後立即反映，幸未造成傷害。安樂區公所和警方到場處理，研判小朋友無害人之心，送他回家並請家長導正觀念。安樂區長簡翊哲說，沙坑暫時封閉，將翻沙篩除異物後再開放。
臉書「基隆人」社團前晚有人上傳四維公園沙坑照片，並在貼文中說，真的太誇張了，兒童遊戲區的沙坑，除了一堆垃圾，居然還有圖釘。
簡翊哲說，貼文過後不久他就接獲訊息，並前往四維公園。當時獨自去玩的男童仍在沙坑，旁邊還有幾名小朋友。男童原本不承認圖釘是他帶去沙坑，後來警員也到場了解情況，男童最後坦承圖釘是他從家中帶去，並倒在沙坑上。
警方將男童送回家，請家長協助管教。區公所另請教育處及男童就讀學校協助輔導。沙坑目前暫封閉，區公所昨早委請廠商派人去檢視沙坑時，找到1支前一晚遺漏的圖釘。
簡翊哲表示，每天都會有人去巡查公園環境，沙坑部分以目視為主，未來會定期翻沙，減少異物及危險。四維公園沙坑近日會強化維管，篩除異物再重新開放。
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