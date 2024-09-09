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11日開始發放？花蓮縣府澄清振興券錯誤資訊 擬這時發放

中央社／ 花蓮縣9日電

近來有網路將重陽敬老禮金發放圖卡截圖修改，使民眾誤會花蓮振興券將於11日開始發放。花蓮縣政府今天澄清，振興券預計10月中旬發放，確切日期時間日後公布，勿信不實謠言。

花蓮縣政府說明，為短期振興0403地震後的縣內經濟，向縣議會提報振興券追加預算，並於8月初審議通過，目前縣府已成立工作小組，並結合各鄉鎮市公所，預計將於10月中旬發放，相關準備工作正進行中，待準備就緒後將宣布發放時間與相關使用規則。

0403地震及颱風衝擊花蓮，花蓮縣府編列新台幣10億元辦理「振興券」，將發放縣民每人價值3000元面額的振興券，以選舉投票所為單位發放。振興券等同現金，1份共9張，面額為4張500元、5張200元，領券資格為今年4月3日前設籍花蓮縣，領券後必須於今年底使用完畢。

地震 花蓮縣政府

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