宜蘭餐飲衛生管理分級評核出爐 112家業者獲優級、良級認證標章

為提升食品業者自主管理及保障消費者安全，宜蘭縣政府針對餐飲業、伙食包或自助餐、餐盒食品工廠及烘焙業辦理「餐飲衛生管理分級評核」，共有112家業者通過評核「優」級、「良」級標章；另有亞典菓子工廠、益得食品廠、宜蘭餅食品經過票選，獲得最炫人氣獎、最靚美味獎、最酷設計獎。

評核是由衛生局人員及專家學者組成評核小組，依據「食品良好衛生規範準則」針對業者的烹調作業場所、從業人員、廁所、用餐及販售場所等進行衛生管理檢查，獲選包括餐廳業者優級27家、良級3家；伙食包或自助餐業者優級35家、良級5家；餐盒食品工廠優級5家及烘焙業者優級33家、良級4家。

縣長林姿妙今天頒發標章，肯定業者對於餐飲衛生安全努力及付出，由於快到中秋節了，縣長與衛生局社區營養推廣中心現場分享冰心綠豆糕的作法，提醒健康吃月餅5撇步：1選擇低熱量、小份量的月餅；2善用如堅果種子、地瓜、南瓜、棗子、柿子、土鳳梨或柚子等高纖食材，減少額外添加的糖；3減量、分享，利用「用飯換月餅」原則，每次只吃1小塊；4吃月餅建議搭配無糖茶水、咖啡或白開水；5吃完後動一動，降低身體負擔，甩油不發胖。

縣衛生局表示，頒給優級或良級的標章有效期限為2年，業者可把標章掛置店面明顯處，名單也將公布在宜蘭縣政府、衛生局及衛福部食品藥物管理署等網站，供民眾參考及選擇。倘若在認證期間業者發生食物中毒案件、違反相關法令，將會撤銷資格。民眾若有相關問題，可洽衛生局食品藥物管理科專線電話03-9332779。