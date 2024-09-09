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亞洲啦啦隊錦標賽將登場 基隆成員獲選台灣代表隊…謝國樑送祝福

中央社／ 基隆9日電
2024亞洲啦啦隊錦標賽將在印尼峇里島登場，基隆市有6名選手及3名教練獲選為代表隊，市長謝國樑（中）9日授旗祝福。中央社
2024亞洲啦啦隊錦標賽將在印尼峇里島登場，基隆市有6名選手及3名教練獲選為代表隊，市長謝國樑（中）9日授旗祝福。中央社

亞洲啦啦隊錦標賽將於14日在印尼峇里島登場，基隆市有6名選手及3名教練獲選為台灣代表隊，市長謝國樑今天授旗並給予祝福，期待選手為基隆爭光，也承諾會成為選手的後盾。

基隆市政府表示，這次出賽的組別中，嘻哈組銘傳國中簡詩芸、明德國中余昀瑾去年一戰成名，拿下亞洲金牌，今年目標再將金牌榮耀帶回台灣。八斗高中彭怡甄、建德國中熊沛柔及基隆在地選手游士賢、王奕瑄也都曾在亞錦賽拿下銀牌及銅牌，希望今年可以拿下更好的成績。

謝國樑今天在記者會勉勵選手們，年紀輕輕就能代表台灣出賽非常不容易，也明白訓練過程一定相當辛苦，期待選手在比賽場上全力以赴不留遺憾，他也會守住直播，為基隆及台灣選手們加油。

基隆市啦啦隊委員會主委鄭愷玲表示，由於啦啦隊運動並非亞運或奧運競賽項目，在資源上略顯缺乏，非常感謝謝國樑對啦啦隊選手們的照顧，相信這群優秀的選手及教練們會全力以赴，將榮耀帶回台灣。

基隆市啦啦隊委員會總幹事，也是這次台灣隊教練方品璇指出，今年有9個國家，共計1200名選手齊聚切磋，去年賽事在戶外場地舉行，今年特別向學校借用戶外場地訓練，希望選手能在場上發揮實力，展現出最好的一面。

余昀瑾說，這是她連續第2年參與亞錦賽，很開心又可以出賽，今年在舞碼也有所調整，安排不同的挑戰，她會把狀態調整到最好，希望能與隊友完成教練的叮嚀。

啦啦隊 基隆 教練 謝國樑 運動

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