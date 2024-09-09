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花蓮少年之家旁道路太窄需拓寬 芥菜種會無償提供土地

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮市長魏嘉彥（右）今天透過視訊與芥菜種會執行長李肇家簽屬合作意向書，感謝芥菜種會無償提供土地。記者王思慧／攝影
花蓮市長魏嘉彥（右）今天透過視訊與芥菜種會執行長李肇家簽屬合作意向書，感謝芥菜種會無償提供土地。記者王思慧／攝影

位於花蓮市豐村地區基督教芥菜種會少年之家，周邊外圍道路巷道狹窄、會車不易，花蓮市公所與少年之家討論道路拓寬計畫，4月獲該會無償提供土地後，6月也得到中央500萬元經費挹注，市長魏嘉彥今天透過視訊與芥菜種會執行長李肇家簽屬合作意向書，預計年底開工，工期約4個月。

少年之家的外圍道路是民眾銜接十六股橋通往美崙地區的捷徑，尖峰時段車流量大，但路幅只有約4公尺，會車不方便，更時常傳出車輛擦撞事故，市公所規畫道路拓寬，獲得芥菜種會無償提供土地協助改善道路。

市長魏嘉彥、縣議員魏嘉賢、市民代表會主席李振瑋、市民代表田珍綺、莊依婕、許願神、蕭民龍以及國強里長吳逸仁等人，今天前往會勘，並與芥菜種會簽署合作意向書。

市公所建設課長徐國城指出，該處有都市計畫前就存在的現有巷道，雖不是計畫道路，但已通行多年，公所已初步會勘並獲得改善的初步認同，目前正委託顧問公司做細部設計。

顧問公司指出，道路改善長度約220公尺，預計拓寬至6公尺左右，屆時少家土地範圍會內縮約1至2公尺，施工同時也會新設排水溝改善道路排水，並協助移植周邊樹木跟重新施作圍欄，工期初步估算約3至4個月。

魏嘉彥感謝芥菜種會無償提供土地，期待完工後讓在地居民享受更便捷的交通，會將各代表的意見帶回去與建設課討論，力拚工程在年底動工。

芥菜種會執行長李肇家今天原本要從台北搭程火車，與魏嘉彥簽署合作意向書，卻因蘇花昨晚發生土石流取消，今天上午透過視訊完成簽署動作。李肇家希望藉由道路拓寬，讓孩子與地方產生連結，萌生更多翻轉人生的機會。

位於花蓮市豐村地區基督教芥菜種會少年之家，周邊外圍道路巷道狹窄、會車不易，花蓮市公所規畫拓寬。記者王思慧／攝影
位於花蓮市豐村地區基督教芥菜種會少年之家，周邊外圍道路巷道狹窄、會車不易，花蓮市公所規畫拓寬。記者王思慧／攝影

排水溝 花蓮 都市計畫

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