林保署宜蘭分署招考8名森林護管員 起薪逾3.2萬元

森林護管員招考將在11月9日至10日舉行，林業保育署宜蘭分署預計錄取8名，每月薪酬從新台幣3萬2296元起，未來依每年考核，最高可逐級晉升至4萬8444元。

宜蘭分署今天發布新聞稿表示，這次甄試將分2階段舉行，第1階段術科測驗在宜蘭縣羅東鎮公正國小舉行，測驗項目包括實地騎乘125C.C.（含）以上循環檔機車，及負重20公斤跑走1500公尺體能測驗，成績均合格者，才能參加第2階段筆試（包含作文、森林及自然保育概論）及口試，預計錄取8名，並擇優增列候補人員。

宜蘭分署指出，錄取人員除了薪酬外，並享有勞健保、勞工退休金、年終工作獎金等各項福利，且可根據上班地點併計高山或偏遠地區加給，如因執行野生動物、森林資源調查及國土保育等高風險勤務，另依項目支領各級山地巡護作業費。

宜蘭分署表示，今天起受理報名，只要具備高中以上學歷，年齡65歲以下，身體狀況良好，就有機會加入守護山林的行列。一律採通訊報名，不受理現場與電子郵件報名，應考人應在10月9日前（郵戳為憑），以限時掛號郵寄至265008宜蘭縣羅東鎮中正北路118號「農業部林業及自然保育署宜蘭分署森林護管員甄試試務組」。