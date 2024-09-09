占用國有地擺貨櫃屋...鏽蝕恐傷人 居民促拆並蓋候車亭

基隆市東光路翠峰山莊旁的國有地上的貨櫃屋鏽蝕，鐵皮掉落險些傷人。信義區東明里長翁誠鍾說，過去促請移除貨櫃屋難如願，如今潛藏危險，希望市府重視。基市府都市發展處表示，貨櫃屋屬既存違建非即報即拆，但因鐵皮鏽蝕可能傷人，會加速排拆。

翁誠鍾表示，翠峰山莊大門外的空地是國有地，十多年前有人放置貨櫃屋。社區民眾原本以為有人租用，後來得知有人占用國有地，既不公平，又影響社區整體景觀，促請拆除多年，一直沒有辦法如願。

基隆市公車翠峰山莊候車亭設在貨櫃屋旁，翁誠鍾說，一個多月前颱風來襲時，貨櫃屋因為多處鏽蝕，有鐵皮被強風吹落，差點打到人。社區民眾除了再次向他表達，希望移除貨櫃屋，也有打1999向市府陳情。

今年7月間都發處曾發文給國產署，告知翠峰山莊外的鐵處建物鏽蝕，有危害公共安全之虞，限期拆除，維護交通及公共安全。屆期未改善造成公安事故，將依建築法裁處6萬元以上，30萬元以下罰鍰。

都發處表示，這座鐵皮建築已依照違章建築處理辦法錄案排拆，但因為是既存違建，並非施工中或是新違建，所以不是最優先拆除對象。現在因為有安全疑慮，將會勘查評估是否提前拆除。