基隆中正公園擬建置360度觀景平台 市府預計明年編列500萬

基隆市中正公園大佛禪寺周邊是附近的制高點，可遠眺山海美景，市府預計明年編列新台幣500萬元規劃設計費，建置360度觀景平台等設施，基隆市長謝國樑期盼民國115年完工。

謝國樑上午在大佛禪寺觀音佛像前廣場直播表示，中正公園周圍廊帶的基隆塔，市府已完成招商，打造遠見人文空間與崆書屋等場域，是形塑基隆成為書香城市的重要里程碑。

謝國樑表示，至於數十年來沒有太多變化的中正公園大佛禪寺觀音佛像周邊地坪，也會先擦亮石獅，讓石獅金光閃閃，象徵市府在中正公園即將著手活化改造，並複製在潮境公園舉辦的恐龍AR（擴增實境）生態園區活動成功經驗，製造新看點與觀光旅遊話題，讓人流回籠。

市府都市發展處長謝孝昆指出，近期已邀集建築師前往現場踏勘，並提出初步規劃設計構想，預計明年編列500萬元規劃設計費，針對大佛廣場建置360度觀景平台，並在周邊設置無障礙設施，另整修老舊地坪、欄杆及涼亭等，重新賦予大佛廣場新亮點。

市府文化觀光局長江亭玫表示，遊客在逛完廟口品嚐小吃後，可逛信二停車場對面的信二防空洞，再到基隆塔，這是目前許多遊客在基隆市區的輕旅行路線。如果再加上往上的路線，即可前往中正公園大佛禪寺周邊，除了欣賞山海風景，市府會再規劃休憩咖啡廳，並推廣基隆伴手禮，讓民眾在基隆留下深刻記憶。

謝國樑表示，期望中正公園能發揮複合式功能，不僅讓中正公園恢復數十年前的人氣，並加入親子設施元素，重新規劃創造市民遊憩空間，形塑成有得買又有得逛的複合式購物體驗。