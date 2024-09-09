花蓮11日起發重陽金 富里加碼

花蓮縣富里鄉屬高齡化鄉鎮，近2成鄉民年齡逾70歲，鄉公所趕在重陽節前修訂自治條例，加碼調高敬老禮金。鄉內長者除可領縣府重陽金，也加碼可領富里鄉敬老金。花蓮縣府重陽禮金9月11日起發放，富里敬老禮金20日在各村辦公處領取。

富里鄉長江東成說，全縣70歲以上長者有1793人，為表達對長輩的尊敬與關懷，獲鄉代會同意，修訂敬老禮金發放自治條例，原本70至79歲每人1000元，調高為1200元；80至89歲從1500元調高到2000元；90歲至99歲從2000元調高到3000元；鄉內有1位百歲人瑞，發放5000元，還會加碼發紅包。

至於花蓮縣社會處發放的重陽禮金，全縣65歲以上長者有6萬5034人受惠。65至84歲每人600元、85至89歲3000元、90至99歲5000元，滿百歲以上長者，每人1萬元，總經費6184萬餘元。

社會處表示，為方便長者領取，重陽禮金採現金和匯款轉帳兩方式，選擇匯款超過6成，有4萬469人；現金領取2萬4565人。11日起發放，現金將委託13鄉鎮公所就近辦理，各公所發放時間和方式不一，若選擇轉帳，會匯入個人指定帳戶。縣內94名百歲以上長者，將派員連同總統府及衛福部致贈的金鎖片，一併親送至家中。

縣府提醒，避免假藉重陽禮金名義詐騙，如有不明人士要長者提供身分證、帳戶等，請向鄉鎮市公所查證。