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開跑剩38天 基隆城市半馬交維卡關

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆報導
基隆市長謝國樑（左）說，相關單位9日將開協調會，做好道路安全規畫後，如果獲道安會報審查通過，馬拉松將如期在10月6日登場。記者邱瑞杰／攝影
基隆市長謝國樑（左）說，相關單位9日將開協調會，做好道路安全規畫後，如果獲道安會報審查通過，馬拉松將如期在10月6日登場。記者邱瑞杰／攝影

「2024基隆城市半程馬拉松」原訂10月6日開跑，基市府以交通維持計畫不周全，日前宣布延期。主辦單位昨表示，路跑日期尚未有任何異動，將提交維補強方案，爭取如期舉行。雙方不同調，讓3000名跑者無所適從。市長謝國樑昨說，相關單位9日將開協調會，一周內再開道安會報，如果通過，馬拉松將如期登場。

基隆城市半程馬拉松由基隆好馬長跑協會主辦，從基隆火車站前的國門廣場起跑，途經忠一路海洋廣場，轉中正路跑到長榮桂冠酒店折返，經中山一、二路和中華路，進台電協和發電廠後再到外木山湖海路，並從大武崙沙灘附近喵喵咖啡小圓環折返。回程不再進協和發電廠，原路回到國門廣場。

市府9月3日表示，2014年委託中華民國鐵人三項運動協會辦理三鐵運動錦標賽，因籌備作業未完善，造成選手騎自行車發生意外，導致癱瘓憾事。相隔10年後，基隆再次舉辦類似型態的運動活動，距馬拉松開跑僅剩38天，但活動交通維持計畫卻仍未通過道安會報審查。

基隆城市半程馬拉松已在6月30日完成報名作業，連同10公里、3公里組共有3000人報名。市府表示，馬拉松攸關3000名跑者及全體市民用路安全，不容閃失，再三考慮後決定延期辦理。

馬拉松延期除影響主辦單位作業，也會打亂外縣市報名者的訓練計畫，及飯店訂房等事務，引發外界關注。

基隆好馬長跑協會理事長樊沛文昨在協會臉書貼文，指基隆城市半程馬拉松舉辦日期尚未異動，樊也說，交維計畫未獲道安會報審查通過部分已在補強中，如果補強後來得及，將如期舉辦。

謝國樑回應，此次馬拉松是規模相當大的活動，警方工作負荷重，市府認真看待相關問題，包括道路安全、跑者安全和周邊環境維護，都要做得更好。

基隆 自行車 謝國樑 運動 馬拉松

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