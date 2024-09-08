基隆城市馬拉松何時開跑？謝國樑：期待10月6日如期登場

原訂10月6日舉辦的2024基隆城市半程馬拉松，基市府考量交通安全、警力調度和環境維護，日前宣布延期引發爭議。基隆市長謝國樑今天說，相關單位明天開協調會，並在約一周內再開道安會報，如果通過，馬拉松將如期在10月6日登場。

基隆城市半程馬拉松由基隆好馬長跑協會主辦，從基隆火車站前的國門廣場起跑，跑到長榮桂冠酒店後折返，再跑到台電協和發電廠，經外木山湖海路前往大武崙沙灘後，從喵喵咖啡小圓環折返，回程不進協和發電廠回到國門廣場，全程21公里。

市府9月3日表示，2014年在基隆舉辦的3項運動錦標賽，發生選手騎自行車發生意外，導致癱瘓憾事。10年後基隆再次舉辦相近運動型態活動，距離開跑僅剩38天，但活動交通維持計畫卻未通過道安會報審查，將要延期。

馬拉松延期除了影響主辦單位作業，也會打亂外縣市報名者的訓練計畫，以及飯店訂房等事務，引發外界關注。

好馬長跑協會理事長樊沛文今天說，城市半程馬拉松舉辦日期尚未改變，交維計畫補強重新送審，如果通過，時間來得及就可以如期舉辦。

基隆市長謝國樑說，市府和主辦單位6日開協調會，明天再開第2次協調會。這次馬拉松是基隆少數非常大規模的活動，最近警方工作非常繁重，市府非常認真地看待相關問題，包括道路安全、跑者安全和周邊環境維護，都要做得更好。