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新啟用羅東轉運站與火車站走路不便 宜蘭宣布啟動免費接駁車

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
羅東轉運站6日正式營運後，民眾抱怨從羅東轉運站走到羅東火車站太遠，縣政府今天宣布從9日起啟動免費接駁車。記者陳敬丰／攝影
羅東轉運站6日正式營運後，民眾抱怨從羅東轉運站走到羅東火車站太遠，縣政府今天宣布從9日起啟動免費接駁車。記者陳敬丰／攝影

宜蘭縣新建的羅東轉運站6日啟用後，由於舊站毗鄰羅東後火車站，新轉運站距離火車站300公尺，民眾習慣短距離在網路掀起熱議，有人抱怨走路太遠，要穿越車水馬龍的光榮路，日曬雨淋。縣政府今宣布，明天啟動羅東轉運站與火車站接駁車，尖峰時段5至10分鐘一班車。

羅東轉運站的新站斥資10.63億元新建，地上、地下各2層建築，國道客運、市區公車共30條路線全部開往新站停靠，成為宜蘭縣溪南地區交通樞紐；不過啟用後，民眾拿舊轉運站與新轉運站的位置做比較，兩者都位於鐵路以東，新站 雖較寬敞，但是距離羅東後火車站較遠，出大太陽或下雨天走路不便，建議蓋天橋或地下道。

但是也有人拿礁溪轉運站與礁溪火車站做比較，從礁溪轉運站走去火車站超級遠，留言寫下「福中不知福」；有人說，台北轉運站與火車站也有距離，只是逛地下街走過去，讓人不覺得遠而已。

由於市區公車司機荒，縣府調動請遊覽車司機支援，預計羅東轉運站9月9日啟動 「羅東轉運站-羅東後火車站」接駁車機制，尖峰時間接駁車10分鐘、離峰時間15至20分鐘，從「羅東轉運站」發車至「羅東後火車站」於8、9號月台等候接駁車。

縣府交通處說，現有班車也可前往後火車站，現有市區公車路線國光客運及葛瑪蘭客運於8、9號月台乘車，首都客運及大都會客運於1、2號月台乘車，接駁車搭配現有班車，尖峰時段5至10分鐘一班。

羅東轉運站行經後火車站路線：葛瑪蘭客運【243】去返程、【621】去返程、【722】去返程、【學51A】去返程；國光客運【綠25】去程、【1794】去程、【學55】去程、【1795】去程、【1791】去程、【1796】去程、【1792】去程、【1797】去程、【1793】去程、【1798】去程；首都客運【綠21】臺灣好行冬山河線去返程、【281】去返程、【學51】去返程。

羅東後火車站行經羅東轉運站路線：葛瑪蘭客運 【243】去返程、【621】去返程、【722】去返程、【學51A】去返程；首都客運【綠21】臺灣好行冬山河線去返程、【281】去返程、【學51】去返程。

宜蘭縣政府宣布，羅東轉運站9月9日啟動 「羅東轉運站-羅東後火車站」接駁車機制，尖峰時間接駁車10分鐘、離峰時間15至20分鐘，若加上原有的市區公車，可以做到尖峰時間接駁車5至10分鐘一班次。圖／縣府提供
宜蘭縣政府宣布，羅東轉運站9月9日啟動 「羅東轉運站-羅東後火車站」接駁車機制，尖峰時間接駁車10分鐘、離峰時間15至20分鐘，若加上原有的市區公車，可以做到尖峰時間接駁車5至10分鐘一班次。圖／縣府提供
宜蘭縣政府宣布，羅東轉運站9月9日啟動 「羅東轉運站-羅東後火車站」接駁車機制，尖峰時間接駁車10分鐘、離峰時間15至20分鐘，若加上原有的市區公車，可以做到尖峰時間接駁車5至10分鐘一班次。圖／縣府提供
宜蘭縣政府宣布，羅東轉運站9月9日啟動 「羅東轉運站-羅東後火車站」接駁車機制，尖峰時間接駁車10分鐘、離峰時間15至20分鐘，若加上原有的市區公車，可以做到尖峰時間接駁車5至10分鐘一班次。圖／縣府提供
宜蘭縣政府宣布，羅東轉運站9月9日啟動 「羅東轉運站-羅東後火車站」接駁車機制，尖峰時間接駁車10分鐘、離峰時間15至20分鐘，若加上原有的市區公車，可以做到尖峰時間接駁車5至10分鐘一班次。圖／縣府提供
宜蘭縣政府宣布，羅東轉運站9月9日啟動 「羅東轉運站-羅東後火車站」接駁車機制，尖峰時間接駁車10分鐘、離峰時間15至20分鐘，若加上原有的市區公車，可以做到尖峰時間接駁車5至10分鐘一班次。圖／縣府提供

宜蘭 火車站 羅東

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