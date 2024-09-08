基隆城市馬拉松是否延期 主辦單位盼9月15日前確定

基隆城市馬拉松原定10月6日舉行，基隆市政府以交通維持計畫尚未通過等原因要求延期，主辦單位今天表示，目前尚未公告延期，正積極補強交維計畫，希望能在15日前確定。

主辦單位基隆市好馬長跑協會理事長樊沛文今天表示，協會正與基隆市政府交涉、接洽，對於交維計畫未獲道安會報通過部分，已積極補強計畫內容，朝向原定日期10月6日舉辦。

樊沛文說，協會收到基隆市府公文要求延期，但並未確定，目前賽事日期是尚未確定狀態，因此至今尚未公告馬拉松賽事延期，由於時間緊迫協會不會拖太久，希望能在15日前確定，請報名者依伊貝特報名網公告為主。

主辦單位近日收到市府公文，部分內容提到，交維計畫尚未通過道安會報審查，此外，辦理日期適逢國慶假日與罷免投票日前一週的籌備期間，市府各權管人員得以支援活動人力有限，恐有市民與跑者用路安全的重大風險之虞，請將辦理日期延至10月14日之後。

民進黨基隆市議員鄭文婷日前在記者會說，謝國樑才公開宣示原定9月6日舉辦反罷樑大型造勢活動將延至10月初，其中難道沒有任何蹊蹺。民進黨基隆市議員施偉政直指是謝國樑在市務會議裁示延期，對此，市府回應，施偉政說法惡意造謠，要求施偉政公開道歉，否則不排除提告。

至於網傳謝國樑造勢活動將延至10月5日舉辦，國民黨基隆市黨部主委吳國勝表示，這是不正確的訊息，目前僅初步決定延至10月初舉辦，近日會開會討論舉辦日期。