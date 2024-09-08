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城市半程馬拉松延期？ 主辦單位補強交維爭取如期開跑

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
2024基隆城市半程馬拉松是否延期舉辦，引發多方關注。圖為基隆市衛生局報名選手練跑後合影。圖／基隆市衛生局提供
2024基隆城市半程馬拉松是否延期舉辦，引發多方關注。圖為基隆市衛生局報名選手練跑後合影。圖／基隆市衛生局提供

「2024基隆城市半程馬拉松」原訂10月6日開跑，基市府以交通維持計畫不周全，日前宣布延期。主辦單位今天表示，路跑日期「尚未有任何異動」，將提交維補強方案，爭取如期舉行。市府回應，會開協調會設法克服困難，「一有消息會立刻通知大家」。

基隆城市半程馬拉松由基隆好馬長跑協會主辦，從基隆火車站前的國門廣場起跑，途經忠一路海洋廣場，轉中正路跑到長榮桂冠酒店折返，經中山一、二路和中華路，進台電協和發電廠後再到外木山湖海路，並從大武崙沙灘附近喵喵咖啡小圓環折返。回程不再進協和發電廠，原路回到國門廣場。

市府9月3日表示，2014年委託中華民國鐵人三項運動協會辦理三鐵運動錦標賽，因籌備作業未完善，造成選手騎自行車發生意外，導致癱瘓憾事。基隆市10年後再次舉辦相近運動型態活動，距離馬拉松開跑僅剩38天，但活動交通維持計畫卻仍未通過道安會報審查。

基隆城市半程馬拉松已在6月30日完成報名作業，連同10公里、3公里組共有3000人報名。市府表示，馬拉松攸關3000位跑者及全體市民用路安全，不容閃失，再三考慮後決定延期辦理。

馬拉松延期除了影響主辦單位作業，也會打亂外縣市報名者的訓練計畫，以及飯店訂房等事務，引發外界關注。

基隆好馬長跑協會理事長樊沛文今在協會臉書粉絲頁貼文，指基隆城市半程馬拉松舉辦日期尚未異動，相關活動訊息仍以報名網站資訊為準。

樊沛文說，交維計畫未獲道安會報審查通過的部分，已在補強當中，如果補強後時間來得及，就可以如期舉辦。協會仍在和市府交涉中，如果確認要延期，會訂出延期後的時間。

基市府發言人呂謦煒表示，市長謝國樑已指示教育處、交通處，盡量解決馬拉松場地的問題。相關單位近日會召開協調會，「一有消息會立刻通知大家」。

2024基隆城市半程馬拉松是否延期舉辦，引發多方關注。圖為基隆市衛生局報名選手練跑。圖／基隆市衛生局提供
2024基隆城市半程馬拉松是否延期舉辦，引發多方關注。圖為基隆市衛生局報名選手練跑。圖／基隆市衛生局提供

基隆 運動 馬拉松

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