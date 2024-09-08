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花蓮11日起發放重陽禮金6萬5千人受惠 富里鄉加碼調高

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮縣富里鄉今年修訂自治條例，調高長者重陽禮金。圖為鄉長江東成（右三）去年到長輩家中致送禮金。圖／富里鄉公所提供
花蓮縣富里鄉今年修訂自治條例，調高長者重陽禮金。圖為鄉長江東成（右三）去年到長輩家中致送禮金。圖／富里鄉公所提供

花蓮縣富里鄉位於全縣最南端，總人口約萬人，屬於高齡化鄉鎮，近2成鄉民年齡超過70歲。鄉公所趕在重陽節前修訂自治條例，調高敬老禮金，9月20日起在各村辦公處發放；此外，花蓮縣府重陽禮金將於11日起發放，65歲以上長者可以現金或匯款轉帳方式領取。

富里鄉長江東成說，全縣70歲以上長者有1793人，為了表達對長輩的尊敬與關懷，獲鄉代會同意，修訂敬老禮金發放自治條例，原本70至79歲每人1000元，調高為1200元，80至89歲從1500元調高到2000元，90歲至99歲從2000元調高到3000元，鄉內有1位百歲人瑞，發放5000元，還會加碼發紅包。

花蓮縣府社會處統計，全縣65歲以上長者有6萬5034人，11日起發放敬老禮金。65至84歲每人600元、85至89歲3000元、90至99歲5000元，滿百歲以上長者，每人1萬元，總經費6184萬餘元。

社會處表示，為方便長者領取，採現金發放和匯款轉帳兩種方式，選擇匯款超過6成，有4萬469人，現金領取2萬4565人。11日起發放，現金委託13鄉鎮公所就近辦理，各公所發放時間和方式不一，若選擇轉帳，會匯入個人指定帳戶。縣內94名百歲以上長者，另將派員連同總統府及衛福部致贈的金鎖片，一併親送至家中。

縣府提醒，為避免有心人士假藉重陽節禮金名義詐騙，如有不明人士要求長者提供身分證、帳戶等，請先向戶籍地鄉鎮市公所查證。

花蓮 重陽節

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