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人物開箱／想念母親的薑茶 趙孝嚴找回大陳文化

聯合報／ 記者王燕華／花蓮報導
大陳第四代趙孝嚴，循著母親的味道回到花蓮大陳一村，推動大陳地域復興計畫。記者王燕華／攝影
大陳第四代趙孝嚴，循著母親的味道回到花蓮大陳一村，推動大陳地域復興計畫。記者王燕華／攝影

大陳義胞第四代趙孝嚴並非在眷村出生、長大，只因想念病逝母親手作薑茶味，循著兒時記憶回到媽媽的社區「大陳一村」，從勾引味蕾的美食切入，擴大到手作工藝、社區走讀劇場，還與社區老少共同創作大陳歌謠，一點一滴找回大陳文化。

1955年大陸浙江省台州市大陳島逾2萬人撤退來台，國民政府將他們安置到台北、桃園、宜蘭、花蓮等多個縣市的35個大陳新村，趙孝嚴的太公、太婆、外婆、外公與母親一家分配到花蓮市美崙大陳一村。

回憶兒時，41歲的趙孝嚴記得母親在夏天將老薑洗淨切片，半乾時再一片片串起高掛在窗邊曝曬，一串串宛如風鈴，等到寒冬泡成薑茶驅寒暖胃，還有年節要吃的大陳炒年糕，母親甚少提到撤退來台過往，卻默默以美食保存大陳文化。

趙孝嚴說，母親病逝後，懷念的薑茶味引領她重回大陳一村，才驚覺自己對大陳文化不了解，先透過網路、國家圖書館文獻尋訪歷史，再走入社區田野調查，獲得耆老梁太然、蔣邦林等幫助，拼湊更多大陳過往。

2021年，她創立「集大陳」品牌，與一群夥伴推動大陳地域復興計畫，3年來將大陳年糕、薑茶片、豬肉飯、炒魚麵等美食，以及漁網編織工藝，用文字、影像記錄，透過YouTube分享，也和劇場工作者合作，用大陳故事編寫走讀劇場「大陳小花」。

明年是大陳義胞撤退來台70周年，團隊與社區居民青銀合力創作大陳歌謠，歌詞包含大陳人撤退來台及在台奮鬥的過程，部分歌詞以大陳方言吟唱。

趙孝嚴表示，希望大陳人文化能夠一棒接一棒傳承。

劇場 母親 美食

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