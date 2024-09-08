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4萬人基隆健走 享受山海美景

聯合報／ 記者游明煌／基隆報導
「全國萬人健走大會師」昨天一早在基隆外木山漁港登場，來自全國各縣市民眾逾4萬人參與。記者游明煌／攝影
「全國萬人健走大會師」昨天一早在基隆外木山漁港登場，來自全國各縣市民眾逾4萬人參與。記者游明煌／攝影

「全國萬人健走大會師」昨天在基隆外木山漁港登場，來自全國各縣市民眾逾4萬人，繞行湖海路、大武崙沙灘等地，來回逾5公里，沿途步道可飽覽美麗自然景觀，並可看到基隆嶼和等著進基隆港的貨輪，民眾一邊運動，一邊享受山海美景。

參與民眾昨天上午陸續到達外木山，出發前熱情呼口號，9時市長謝國樑、多名議員及各單位代表鳴槍出發，濱海步道出現壯觀人龍。

謝國樑說，來自各縣市的民眾熱情參與，基隆市政府為了讓民眾健康著想，推出基隆長輩照顧平台，是一個LINE公開群組，歡迎市民加入使用，有專業醫師提供醫療諮詢，很受好評。

中華民國縣市體育會聯合總會會長鄭錦洲表示，全國各縣市愛好運動民眾約4萬人參與，各地體育會、社團、救國團等都共襄盛舉，前晚基隆的飯店、餐廳全都客滿，很多人住到金山萬里、汐止的飯店，為基隆商家帶來至少2千萬元商機。

鄭錦洲指出，感謝體育署、謝國樑支持，讓旅館、餐飲和伴手禮產業生意都很好，帶動地方觀光、經濟效益及提升體育運動風氣。承辦的基隆市體育會表示，摸彩品很豐富，有6輛機車、80輛腳踏車及800多個其他獎項。

台灣體育總會理事長汪輝表示，感謝市長謝國樑促成，遠從花蓮、台東、南投的民眾也等都到基隆，多是全家一起出來運動健身。

基隆嶼 謝國樑 體育

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影／全國萬人健走基隆外木山大會師 逾4萬壯觀人龍享山海美景

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