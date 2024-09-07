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眼科義診團隊前進蘭嶼 篩檢13特兒2人視力異常
台東縣府結合台灣兒童發展早期療育協會，以及前部東眼科謝靜茹醫師，今飄洋過海前進蘭嶼高中體育館，進行發展遲緩兒童早療篩檢及眼科義診，發現13名發展遲緩兒童中篩檢出2名視力異常。社會處感謝義診團隊為離島孩童的視力把關。
謝靜茹表示，蘭嶼因自然環境好，陽光照射非常強，不僅對成人有影響，對孩童亦是，若父母又給予手機或平板等具藍光3C產品凝視，更會加重兒童眼睛的影響傷害，同理發生在視障率高風險族群的特兒身上，影響甚鉅，必須正視問題。
縣府委託台灣兒童發展早期療育協會及台灣公益社會實踐協會共同辦理6場次的台東發展遲緩兒童早療篩檢及眼科義診，今天開拔蘭嶼鄉，並在蘭嶼高中體育館篩檢，吸引不少家長帶著寶貝參加；義診團隊手持光學同調斷層掃描、眼壓機、眼底攝影及驗光機等設備，把診間能做的檢測行動化。
不過，由於兒童篩檢不易，為吸引孩子們注意，現場也設置闖關和趣味競賽遊戲區，義診團隊利用各種輔助的玩具，引導兒童接受視力檢查。總計報名視力篩檢人數有29名，當中包含13名早期療育服務幼童，總共篩檢2名視力異常，另需後續協助幼童6名。
社會處長陳淑蘭說明，親子闖關及眼科義診活動目的為提早發現0到6歲的遲緩個案，把握黃金療育期，並向社會大眾及家中有幼兒的家長推展早期療育所需服務資源，強化社會安全網絡，期待在政府、社福團體及社會各界的共同努力下，有更多資源投注在早期療育，一起陪伴兒少及家庭成長，也感謝保利達基金會給予經費上的協助。
另縣府2022年起也將早療社區療育據點服務納入社會安全網的工作項目，目前在縱谷線區、南迴線區、海岸線區、離島區均已設有社區療育據點，提供民眾更近便性的服務，縣民朋友相關兒童發展及社會福利問題，可洽縣府社會處兒少及婦女福利科及台灣兒童發展早期療育協會諮詢。
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