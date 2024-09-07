快訊

周日2地整天有雨！下周持續受低壓帶影響 各地降雨情形一次看

一人一碑好過癮？大媽占烈士陵墓跳廣場舞 陸網怒批：把養老金都取消

出事了！「晚安大小姐」台北開唱 台上連爆意外喊卡

聽新聞
test
0:00 / 0:00

眼科義診團隊前進蘭嶼 篩檢13特兒2人視力異常

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
台東縣府委託台灣兒童發展早期療育協會及台灣公益社會實踐協會共同辦理6場次的發展遲緩兒童早療篩檢及眼科義診。圖／台東縣政府提供
台東縣府委託台灣兒童發展早期療育協會及台灣公益社會實踐協會共同辦理6場次的發展遲緩兒童早療篩檢及眼科義診。圖／台東縣政府提供

台東縣府結合台灣兒童發展早期療育協會，以及前部東眼科謝靜茹醫師，今飄洋過海前進蘭嶼高中體育館，進行發展遲緩兒童早療篩檢及眼科義診，發現13名發展遲緩兒童中篩檢出2名視力異常。社會處感謝義診團隊為離島孩童的視力把關。

謝靜茹表示，蘭嶼因自然環境好，陽光照射非常強，不僅對成人有影響，對孩童亦是，若父母又給予手機或平板等具藍光3C產品凝視，更會加重兒童眼睛的影響傷害，同理發生在視障率高風險族群的特兒身上，影響甚鉅，必須正視問題。

縣府委託台灣兒童發展早期療育協會及台灣公益社會實踐協會共同辦理6場次的台東發展遲緩兒童早療篩檢及眼科義診，今天開拔蘭嶼鄉，並在蘭嶼高中體育館篩檢，吸引不少家長帶著寶貝參加；義診團隊手持光學同調斷層掃描、眼壓機、眼底攝影及驗光機等設備，把診間能做的檢測行動化。

不過，由於兒童篩檢不易，為吸引孩子們注意，現場也設置闖關和趣味競賽遊戲區，義診團隊利用各種輔助的玩具，引導兒童接受視力檢查。總計報名視力篩檢人數有29名，當中包含13名早期療育服務幼童，總共篩檢2名視力異常，另需後續協助幼童6名。

社會處長陳淑蘭說明，親子闖關及眼科義診活動目的為提早發現0到6歲的遲緩個案，把握黃金療育期，並向社會大眾及家中有幼兒的家長推展早期療育所需服務資源，強化社會安全網絡，期待在政府、社福團體及社會各界的共同努力下，有更多資源投注在早期療育，一起陪伴兒少及家庭成長，也感謝保利達基金會給予經費上的協助。

另縣府2022年起也將早療社區療育據點服務納入社會安全網的工作項目，目前在縱谷線區、南迴線區、海岸線區、離島區均已設有社區療育據點，提供民眾更近便性的服務，縣民朋友相關兒童發展及社會福利問題，可洽縣府社會處兒少及婦女福利科及台灣兒童發展早期療育協會諮詢。

台東縣府結合台灣兒童發展早期療育協會，以及前部東眼科謝靜茹醫師，今漂洋過海前進蘭嶼高中體育館，進行發展遲緩兒童早療篩檢及眼科義診，發現13名發展遲緩兒童中篩檢出2名視力異常。圖／台東縣政府提供
台東縣府結合台灣兒童發展早期療育協會，以及前部東眼科謝靜茹醫師，今漂洋過海前進蘭嶼高中體育館，進行發展遲緩兒童早療篩檢及眼科義診，發現13名發展遲緩兒童中篩檢出2名視力異常。圖／台東縣政府提供

義診 蘭嶼 視力

延伸閱讀

TPBL／簽下NBA冠軍搖擺人米勒 戰神4洋將到位

台新藥眼科新藥 本月正式出貨美國

頭痛、眼睛乾…可能是老花初期徵兆！幾歲老花正常？4招預防老花眼太早發生

仁新延攬國際眼科巨擘 Hendrik Scholl 出任子公司醫務長

相關新聞

眼科義診團隊前進蘭嶼 篩檢13特兒2人視力異常

台東縣府結合台灣兒童發展早期療育協會，以及前部東眼科謝靜茹醫師，今飄洋過海前進蘭嶼高中體育館，進行發展遲緩兒童早療篩檢及...

交通事故行人死亡數上升 宣導道安天竺鼠車車開進蘇澳

9月是交通安全月，交通部統計今年的交通死亡人數，較去年同期降低9%，然而行人死亡數反而多出10人；為了宣導路口行人安全、...

台東寶華橋震後重建錢不夠延宕 中央同意增加經費助重建

台東縣鹿野鄉寶華橋於2022年917強震造成橋梁錯位嚴重，經檢測評估需重建，原去年開始重建，預計今年底完工通車，但因建材...

影／全國萬人健走基隆外木山大會師 逾4萬壯觀人龍享山海美景

「全國萬人健走大會師」今天一早在基隆外木山漁港登場，來自全國各縣市民眾逾4萬人，繞行湖海路、大武崙沙灘、台電協和電廠等地...

罷團掛看板諷電動車跳票 謝國樑：被罷3.5萬輛恐沒了

罷樑團體昨掛出首面大型看板，批基隆市長謝國樑Gogoro電動機車「跳票」。謝國樑反駁，並說民進黨未來將杯葛預算，「謝國樑...

愛心訂單湧入 花蓮社福中秋禮盒熱銷

地震、颱風重創花蓮觀光，經濟大受衝擊，花蓮販售中秋禮盒的社福單位原本擔心影響買氣，沒想到各界愛心紛紛湧入，4家社福單位幾...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。