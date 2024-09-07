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花蓮Cepo'戰役147週年 族人回戰場遺址追思

中央社／ 花蓮縣7日電

1878年在花蓮秀姑巒溪口爆發的Cepo'戰役，阿美族人抵禦清朝軍隊侵擾，造成165名阿美族人壯烈犧牲，花蓮縣豐濱鄉公所今天在戰場遺址舉行追思致敬，讓年輕族人了解這段歷史。

這段發生於花蓮豐濱鄉阿美族港口Cepo'部落的歷史事件，過去稱為「大港口事件」，花蓮豐濱鄉公所近年持續舉辦追思致敬活動，並於2022年正名為「Cepo'戰役」。

阿美族Cepo'戰役147週年追思致敬活動，今天於戰場遺址靜浦國小舉行，邀請與事件相關的八大氏族後人齊聚一堂，由頭目黃新喜、林清進主祭，村長黃建志領唱祭祀歌謠，以歌聲道出對族人的思念。

豐濱鄉長邱福順說，台灣史上有很多原住民族群因外來勢力造成族群遷移或迫害，這些保衛土地的血淚史很少被提及，因此希望透過追思活動，讓後代族人了解戰役的事件脈絡，更加珍惜這塊土地。

退休牧師林春治是戰後遷移到台東的子孫後代，他從歷史角度介紹Cepo'戰役；林清進則以族語講述這群英勇奮戰的阿美族勇士。

豐濱鄉公所指出，透過每年舉辦阿美族「Cepo'戰役」追思致敬，希望讓族人省思，面臨外來文化和武力衝擊，該如何捍衛族人安危、權益及文化保存，守護原住民族的權益。

原住民 花蓮 阿美族

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