台東金針花盛開遊客成長 賞花專車額滿到中秋

台東太麻里鄉金針山花季登場，賞花專車開辦2星期已湧現數百筆訂單，勝過去年同期，目前到中秋節已額滿。

今年太麻里鄉金針山金針花季，鄉公所與業者合作推出賞花專車。

根據行程預定網站「奧丁丁體驗」昨天統計，金針花賞花專車行程從8月26日起跑至昨日，訂單量較去年同期提升125%，訂單總額也較去年同期激增143%。許多民眾已提前詢問9月下旬的車位，以搶在月底花期結束前一覽滿山盛開的金色花景。

「奧丁丁體驗」表示，今年與太麻里鄉公所合作，主打「單人預訂即可出發」，行程一上線就獲得大量民眾來電客服下訂，吸引許多40至60歲間的家人朋友們一同乘車，也有高齡80歲的旅客一起出遊散心，在多個高海拔花區留下開心回憶。

太麻里鄉公所表示，太麻里金針山最高海拔達1450公尺，山區道路蜿蜒且行車導航容易因收訊或天候因素失效，為確保遊客安全與賞花品質，太麻里鄉公所多年來推出花季限定專車，透過9人座專車、風趣專業的導覽與人數彈性的行程，讓小團遊客可沿途停靠雙乳峰、忘憂谷、千鶴亭、吳忠憲等多個高低海拔的花區，享受高品質且不費腳力的賞花路線。

金針花賞花專車行程可透過「奧丁丁體驗」線上購票，半日遊行程票價新台幣450元，將由奧丁丁真人客服團隊協助解說和預定行程。奧丁丁也邀請旅客在行程後於Google商家頁面分享美照並留下好評，可再獲得百元折扣碼。

「奧丁丁體驗」金針花賞花專車，即起至29日每週一、四、五、六、日開放預訂出發時間；上午9時30分、下午2時，共兩個車次，每人新台幣450元，行程約3.5小時。