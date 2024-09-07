交通事故行人死亡數上升 宣導道安天竺鼠車車開進蘇澳

9月是交通安全月，交通部統計今年的交通死亡人數，較去年同期降低9%，然而行人死亡數反而多出10人；為了宣導路口行人安全、車輛慢行，高速公路局與遠通電收合作，今天在宜蘭蘇澳服務區辦理「國道安全駕駛同樂會」，邀請高人氣「天竺鼠車車」開進蘇澳。

交通部政務次長陳彥伯、高公局長趙興華、遠通電收總經理張永昌等人出席。陳彥伯指出，賴清德總統希望2030年交通事故死亡人數減半，要達到此目標每年需減少7%，今年截至目前事故死亡人數是1482人，較去年同期降低141人，也就是9%左右。

陳彥伯話鋒一轉，「行人死亡人數比去年多出10人」；以年齡來看，行人死亡事故中，65歲以上長者占73%，85歲以上長者往生38人，較去年多出16人，大多發生在路口，車不讓人或行人任意穿越馬路。今天活動的重要主題，就是車輛慢看停，行人安全行。

趙興華表示，以高速公路來說，超速、酒駕、疲勞駕駛是主要事故原因，尤其是疲勞駕駛，今年上半年就有2295件單車自撞，國道分析大多是疲勞駕駛造成，釀成13死399傷；高速公路服務區都有休息室，駕駛人覺得疲憊宜多加利用。另外酒駕雖然越抓越嚴，今年仍有34件酒駕死傷事故。

長期負責代辦eTag等智慧型車項目的遠通電收，9月交通安全月期間特別在蘇澳服務區、新營服務區舉辦各式交安活動，今天邀請超人氣「天竺鼠車車」來到蘇澳，除了與大小朋友唱跳互動，也在宜蘭縣府協助下推出貨車視野死角模擬體驗，藉由角色互換，讓親子更深刻感受遇到大型車要如何自保。